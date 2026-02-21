İzmir’de etkisini sürdüren yoğun yağışlar tarım arazilerini çamur deryasına çevirdi. Tarlalara giremeyen üreticiler, gübreleme döneminin gelmesiyle birlikte çözümü teknolojide buldu. Ağır makinelerin zemine saplanma riski nedeniyle devre dışı kalması üzerine çiftçiler, uygulamayı zirai insansız hava araçlarıyla gerçekleştirmeye başladı.

Kent genelinde günlerdir aralıksız süren sağanak, birçok noktada su birikintilerine yol açtı. Toprağın balçık halini alması traktörlerin araziye girişini engellerken, ekinlerin ihtiyaç duyduğu gübrenin zamanında verilmesi için alternatif yöntemler gündeme geldi. Bu süreçte devreye alınan zirai dronlar sayesinde geniş araziler kısa sürede havadan gübrelendi. Uçuşla yapılan uygulama hem toprağın zarar görmesini önledi hem de ürünlerin ezilme riskini ortadan kaldırdı. Üreticiler, yağışın oluşturduğu çamur engelini teknoloji yardımıyla aşarak mahsullerinin gelişimini güvence altına aldı.

“Ekinler ezilmeden işlem tamamlanıyor”

Aydın’ın Söke ilçesinde zirai dron operatörlüğü yapan Gökhan Kıyık (24), süreci şöyle anlattı:

"Çeşitli firmaların desteğiyle dronlarımızı temin ederek arazilerimizde çalışmalara başladık. Başlangıçta kişisel bir ilgiyle başlayan bu süreç zamanla ticari faaliyete dönüştü. Operasyonlarımız halihazırda bu ivmeyle devam etmektedir. Geleneksel yöntemlerle traktörler tarlaya girdiğinde arazide derin tekerlek izleri oluşmaktadır ve ürün ekimlerinde ciddi sorunlar yaşanabilmektedir. Ancak dron kullanımıyla bu problemleri tamamen ortadan kaldırdık. Herhangi bir iz veya ezilme kaynaklı ürün kaybımız bulunmuyor. Gübrelemeyi son derece homojen bir şekilde gerçekleştirebiliyoruz. İlaçlama işlemlerimizi de hiçbir ürüne zarar vermeden yüksek verimlilikle uyguluyoruz. Yağışlı havalarda arazilere traktörle girilemiyor. Dron teknolojisi tek alternatif haline geliyor. Bizler ve meslektaşlarımız sayesinde yağışlı dönemlerde arazilere müdahale edilebiliyor. Bu dönemlerde iş hacmimiz önemli ölçüde artıyor. Hava şartları elverişli olsa dahi çiftçilerimizden istikrarlı bir talep bulunuyor." dedi.

“Çamur engeli havadan aşılıyor”

Çiftçi Murat Dirbisoğlu (53) ise bu yılki yağışların önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Geçtiğimiz yıl kuraklık ve yağış yetersizliği yaşadık. Bu yılki bol yağışlar büyük bir önem taşıyor. Ekinlere gübreyi nasıl uygulayacağım konusunda endişe yaşadım. Mardin'de ticaret yaptığımız bir meslektaşımın tavsiyesi üzerine dron teknolojisi ile tanıştım. Onun yönlendirmesiyle tarlamızda gübreleme işlemini dron ile yapmaya başladık. Traktör kullanımı ekinleri ezip toprağa zarar veriyor. Dron sayesinde gübreleme işlemini bitkilere zarar vermeden gerçekleştiriyoruz. Arazilerin çamur olmasından şikayetçi değiliz. Tüm canlıların bu suya ve berekete ihtiyacı var. Ekinlerimize zarar vermeden bu süreci yürüten dron operatörlerine teşekkür ederiz. Bu yenilikçi ve hasarsız tarım uygulamasından memnunuz. Tüm çiftçilerimiz için bereketli bir hasat yılı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.