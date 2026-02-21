TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta kümede kalma mücadelesi veren Bucaspor 1928, yeni teknik direktörü Özcan Sert yönetiminde ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli ekip, yarın Kepezspor’u konuk edecek.

Maça Aliağa Atatürk Stadı ev sahipliği yapacak

Yeni Buca Stadı’ndaki bakım çalışmaları nedeniyle karşılaşma Aliağa Atatürk Stadı’nda oynanacak. Saat 15.00’te başlayacak mücadeleyi hakem Kaan Kara yönetecek.

Bucaspor 1928 son sırada

Beyaz Grup’ta 13 puanla son sırada bulunan İzmir temsilcisi, ligde kalma umutlarını güçlendirmek için sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Yeni teknik direktör Özcan Sert’in göreve gelişiyle birlikte takımda yeni bir sayfa açılması hedefleniyor.

İki önemli eksik forma giyemeyecek

Bucaspor 1928’de kart cezaları bulunan Umut Hepdemirgil ve Muzaffer Hotur, Kepezspor karşısında görev yapamayacak. Teknik heyetin bu eksikliklere rağmen sahaya mücadeleci bir kadro sürmesi bekleniyor.

Özcan Sert: “Kurtuluş ateşini yakacağız”

Yeni görevine galibiyetle başlamak isteyen teknik direktör Özcan Sert, Kepezspor karşısında kazanarak kümede kalma yolunda çıkışa geçmek istediklerini belirtti. Sert, alınacak bir galibiyetin hem moral hem de puan tablosu açısından kritik önem taşıdığını vurguladı.