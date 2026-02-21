Son Mühür/Merve Turan- İzmir’de son haftalarda etkili olan yağışların ardından kentin içme suyu kaynaklarını besleyen barajlardaki doluluk oranlarında belirgin yükseliş yaşandı. 21 Şubat 2026 tarihli ölçümlere göre, birçok barajda hem su hacmi hem de aktif doluluk oranı geçen yılın aynı dönemine kıyasla dikkat çekici seviyelere ulaştı.

Tahtalı Barajı’nda doluluk iki katı aştı

Kentin en önemli içme suyu kaynakları arasında yer alan Tahtalı Barajı’nda aktif doluluk oranı yüzde 35,93 olarak ölçüldü. Barajdaki toplam su hacmi 122 milyon 744 bin metreküp, kullanılabilir su miktarı ise 103 milyon 144 bin metreküp olarak kaydedildi. Geçen yıl aynı tarihte doluluk oranının yüzde 15,44 seviyesinde olduğu barajda, mevcut veriler doluluk oranının bir yıl içinde iki katın üzerine çıktığını ortaya koydu.

Gördes Barajı’nda kritik seviyelerden yükseliş

Uzun süre düşük su seviyeleriyle gündeme gelen Gördes Barajı’nda da artış eğilimi sürdü. Barajın aktif doluluk oranı yüzde 23,05’e ulaştı. Toplam su hacmi 116 milyon 445 bin metreküp, kullanılabilir su miktarı ise 100 milyon 945 bin metreküp olarak açıklandı. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde yüzde 6,10 olarak ölçülen doluluk oranına kıyasla önemli bir artış kaydedildi.

Balçova Barajı’nda doluluk yüzde 84’ü geçti

Balçova Barajı’nda toplam su hacmi 6 milyon 564 bin metreküp olarak ölçülürken, kullanılabilir su miktarı 6 milyon 427 bin metreküp olarak açıklandı. Aktif doluluk oranı yüzde 84,32’ye ulaştı. Barajdaki doluluk oranı geçen yıl aynı tarihte yüzde 36,81 seviyesindeydi.

Ürkmez Barajı yağışlardan en fazla yararlanan kaynak oldu

Son yağışların en belirgin etkisinin görüldüğü barajlardan biri Ürkmez Barajı oldu. Barajda aktif doluluk oranı yüzde 95,05’e yükseldi. Toplam su hacmi 7 milyon 575 bin metreküp, kullanılabilir su miktarı ise 7 milyon 200 bin metreküp olarak kaydedildi. Geçen yıl aynı dönemde doluluk oranı yüzde 27,28 düzeyindeydi.

Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı’nda doluluk yüzde 57 seviyesinde

Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı’nda toplam su hacmi 9 milyon 632 bin metreküp olarak ölçüldü. Kullanılabilir su miktarı 9 milyon 132 bin metreküp olarak açıklanırken, aktif doluluk oranı yüzde 57,07 olarak kaydedildi. Söz konusu barajda geçen yıl aynı dönemde doluluk oranı yüzde 20,76 seviyesinde bulunuyordu.