Ramazan’da Kemalpaşa’da sıcak rüzgarlar esiyor! Bu kez de orucu birlikte açtılar

Son Mühür / Kemalpaşa Belediye Başkanı CHP’li Mehmet Türkmen dün Cumhur İttifakı vekilleriyle aynı sofrada buluştu. Kemalpaşa Kaymakamlığı’nın düzenlediği iftar programında AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ve MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu da katıldı. Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı’nın ev sahipliğinde Ramazan’ın ikinci gününde şehit aileleri, gaziler ve yakınları için düzenlenen iftar programında Türkmen, Kırkpınar, Osmanağaoğlu aynı sofrada bir araya geldi.

İftar programı sonrası Başkan Türkmen sosyal medyasından “Kemalpaşa İlçe Kaymakamlığı tarafından düzenlenen iftar programında, şehit ve gazi yakınlarımızla aynı sofrada buluşarak orucumuzu açtık. Bu vesileyle vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor; kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Tutulan oruçların ve edilen duaların kabul olmasını diliyorum” mesajı yayınladı.

Art arda temaslar o iddiaları yeniden hatırlattı

Son dönemde AK Parti kanadıyla art arda gerçekleşen temaslar, kulislerdeki “Türkmen AK Parti’ye mi geçecek?” tartışmaları yeniden hatırlattı. Üç hafta önce Kemalpaşa Belediyesi’nde gerçekleşen ziyarette; eski Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ve AK Parti Kemalpaşa İlçe Başkanı Metin Yaşar belediyede ağırlanmış; belediyenin yer tahsisi yaptığı “Gençlik Merkezi Projesi”nde yapım sürecine geçileceği açıklanmıştı.

Geçtiğimiz yıl da gündeme gelmişti

Geçtiğimiz yıl ekim ayında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un Kemalpaşa Belediyesi’ne yaptığı temasın ardından gündeme gelen “Mehmet Türkmen AK Parti’ye mi geçecek?” sorularını yeniden canlandırmıştı. Söz konusu iddialara ilişkin daha önce açıklama yapan Başkan Türkmen, ziyaretlere siyasi anlam yüklenmesini doğru bulmadığını belirterek, kamu kurumlarının parti ayrımı gözetilmeksizin hizmet üretmesi gerektiğini vurgulamıştı. “Ben yeni, tecrübesiz biri değilim. Kamu kuruluşları kimsenin babasının malı değil, hepimizin” sözleriyle tartışmalara yanıt vermişti.

Bu sefer iftarda buluştular

Şehit aileleri ve gaziler için kurulan iftar sofrasında çekilen görüntüler, iddiaları bir kez daha gündeme getirdi. CHP’li bir belediye başkanının Cumhur İttifakı temsilcileriyle art arda görüntü vermesi dikkatlerden kaçmadı.