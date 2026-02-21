Floransa Heyeti İzmir’de. Gürültü Ve Kent Sağlığı Gündemde

Son Mühür/ Beste Temel - İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 18–20 Şubat tarihleri arasında uluslararası katılımlı teknik ziyaret programı düzenlendi. Floransa Belediyesi’nde çevre ve sürdürülebilirlik alanında görev yapan Arnaldo Melloni ve Gessica Pecchioni ile uluslararası düzeyde akustik ve gürültü yönetimi alanında çalışmalar yürüten Sergio Luzzi İzmir’de ağırlandı.

Sahada teknik inceleme

Program kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birimleriyle teknik toplantılar gerçekleştirildi. Heyet; Eşrefpaşa Hastanesi yeni hizmet binası, Zeytinlik ek hizmet binası, Homeros Bulvarı, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı, Adnan Kahveci Üst Geçidi ve Demirköprü Alt Geçidi gibi noktalarda incelemelerde bulundu.

Ziyaretin, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Floransa Belediyesi ve uluslararası uzmanlar arasında ortak proje geliştirme fırsatlarını artırması hedeflendi. Özellikle gürültü yönetimi, kentsel sağlık ve sürdürülebilir şehircilik başlıklarında iş birliğinin güçlendirilmesi amaçlandı.

ICSV32 gündemi masada

Program kapsamında ayrıca temmuz ayında İstanbul’da düzenlenecek 32. Uluslararası Ses ve Titreşim Kongresi (ICSV32) çerçevesindeki oturum başlıkları ve içeriklerine ilişkin ön değerlendirmeler yapıldı.

Alanında uzman isimler

Uluslararası Ses ve Titreşim Enstitüsü (IIAV) Başkanı Sergio Luzzi, Avrupa Komisyonu’nun Horizon 2020 ve URBACT programlarında uzman olarak görev yapıyor. Çevresel akustik, kentsel gürültü yönetimi ve iş sağlığı alanlarında uluslararası ölçekte bilimsel ve teknik çalışmalara liderlik ediyor.

Floransa Belediyesi Çevre Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Arnaldo Melloni ise gürültü, hava ve elektromanyetik kirlilik yönetimi ile stratejik gürültü haritaları ve Avrupa Birliği direktifleri kapsamında hazırlanan eylem planları üzerine çalışmalar yürütüyor. Melloni ayrıca EUROCITIES ağı bünyesindeki gürültü çalışma grubunda eş başkanlık görevinde bulundu.