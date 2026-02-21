Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, çevre mevzuatına aykırı atık depolama yaptığı belirlenen Buca ve Foça belediyelerine para cezası uygulandı.

Buca Belediyesi’ne tekrarlanan ihlal nedeniyle 3 kat ceza

Bakanlık ekiplerinin Buca ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi’nde yaptığı incelemelerde, Buca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından kullanılan şantiye alanında atık depolandığı tespit edildi.

Evsel atıkların geniş bir alana yayıldığı belirlenirken, depolamanın yürürlükteki yönetmeliklere aykırı olduğu kaydedildi.

Çevre Kanunu kapsamında uygulanan yaptırımda, belediyenin aynı adreste son üç yıl içinde üçüncü kez aynı ihlali gerçekleştirdiğinin belirlenmesi üzerine ceza miktarı üç kat artırıldı. Bu kapsamda Buca Belediyesi’ne 7 milyon 38 bin 954 TL idari para cezası kesildi.

Foça’da mera alanına atık dökümü tespit edildi

Foça ilçesinde ise Yeni Foça Sedat Avcı Stadyumu karşısındaki toprak araziye çöp döküldüğü yönündeki ihbar üzerine denetim gerçekleştirildi.

Yapılan incelemede alanın mera vasfında olduğu ve bölgeye hafriyat, kağıt-karton, evsel çöp, bahçe atıkları ile inşaat yıkıntı atıklarının döküldüğü belirlendi.

Çevre mevzuatına aykırı uygulama nedeniyle Foça Belediyesi’ne 2 milyon 346 bin 309 TL idari para cezası verildi.

Toplam ceza 9,3 milyon TL’yi aştı

Denetimler sonucunda çevreyi kirlettiği tespit edilen iki belediyeye uygulanan cezaların toplamı 9 milyon 385 bin 263 TL oldu.