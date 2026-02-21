Son Mühür / İzmir’in sanayi yoğunluğu en yüksek ilçelerinden Bornova’da, endüstriyel atıkların ekonomiye kazandırılmasını hedefleyen kapsamlı bir geri dönüşüm projesi için çevresel süreç tamamlandı. Arısoy Geri Dönüşüm Nakliye İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından Işıklar Mahallesi 6016/5 Sokak, 11076 ada 6 parselde hayata geçirilmesi planlanan tesis için hazırlanan Proje Tanıtım Dosyası (PTD), Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na sunuldu. Dosyanın incelenmesinin ardından, İzmir Valiliği tarafından ÇED Yönetmeliği’nin 17. maddesi kapsamında projeye “ÇED Olumlu” kararı verildi.

Metal ve metal tozu yeniden ekonomiye kazandırılacak

Ege Bölgesi’nin üretim merkezlerinden biri olan Bornova’da kurulacak tesis, tehlikeli ve tehlikesiz atıkların fiziksel yöntemlerle geri kazanımı ve ön işlemine odaklanacak çok yönlü bir atık yönetim merkezi olarak tasarlandı. Projenin en yüksek kapasiteli kalemini metal sanayisinden çıkan yağlı talaşlar oluşturuyor. Yılda 14 bin 400 ton yağlı talaşın işlenmesi planlanırken, bu süreçte hem metalin geri kazanılması hem de üzerindeki yağın ayrıştırılması hedefleniyor. Ayrıca yılda 11 bin 520 ton metal ve metal tozu yeniden ekonomiye kazandırılacak.

Yıllık 3 bin 240 ton

Tesiste işlenecek bir diğer atık grubu ise kablolar. Yıllık bin 920 ton yağsız kablonun geri dönüştürülmesi planlanıyor. Bu işlemle kablo içindeki bakır gibi metaller ayrıştırılarak yeniden sanayiye hammadde olarak sunulacak. Proje kapsamında ayrıca atık elektrikli ve elektronik eşyaların (AEEE) geri kazanımı da yer alıyor. Tesisin AEEE işleme kapasitesi yıllık 3 bin 240 ton olarak açıklandı. Elektronik atıkların parçalanarak içerdiği metal ve diğer bileşenlerin ayrıştırılması hem atık yükünün azaltılması hem de değerli metallerin geri kazanımı açısından önem taşıyor.

Geçici depolama işlevi de görecek

Tesis sadece geri kazanım değil, geçici depolama işlevi de üstlenecek. Atık pil ve akümülatörler için yıllık 2 bin 400 ton kapasiteli bir geçici depolama alanı kurulacak. Bu bölümde toplanan atıklar, nihai bertaraf veya lisanslı geri kazanım tesislerine sevk edilmeden önce mevzuata uygun şekilde muhafaza edilecek. Verilen “ÇED Olumlu” kararıyla birlikte, Bornova’daki sanayi kaynaklı atıkların yerinde işlenerek yeniden üretim zincirine kazandırılmasını hedefleniyor.