Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında bugün İstanbul’a giderek ifade verdi. Soruşturma çerçevesinde gerçekleşen işlemler sonrası Denizli serbest bırakıldı ve hakkında herhangi bir adli kontrol kararı uygulanmadı.

Avukatlar adli tıp talebinde bulundu

Başkan Denizli’nin avukatları, soruşturmanın şeffaf şekilde ilerlemesi ve kamuoyundaki iddiaların tartışmasız biçimde netleşmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu’nda test yapılmasını talep etti. Çeşme Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, sevk işleminin bu talep doğrultusunda gerçekleştirildiği ifade edildi. Açıklamada, soruşturma dosyasındaki gizlilik kararı nedeniyle ayrıntılara girilmediği vurgulandı.

Gerçeklerin açığa çıkması için test kararı

Belediye açıklamasında, Başkan Denizli’nin, iddiaların hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şekilde açıklığa kavuşturulması amacıyla test talebinde bulunduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca, Denizli’nin avukatları aracılığıyla dosyaya sunduğu dilekçede, Adli Tıp Kurumu’nda test örneği vermek istediğini yazılı olarak ilettiği kaydedildi.

Adli kontrol uygulanmadı

İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakılan Denizli, Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemler için kendi aracıyla hareket etti. Belediye tarafından yapılan açıklamada, Başkan Denizli’nin sürecin tartışmasız bir şekilde netleşmesini sağlamak için kararlılıkla hareket ettiği vurgulandı.

Belediye açıklamasında şeffaflık mesajı

Çeşme Belediyesi’nin açıklamasında, soruşturmanın şeffaf bir şekilde yürütülmesi ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için gereken tüm adımların atıldığı bildirildi. Açıklamada, soruşturmanın gizliliğine saygı gösterilmekle birlikte, Başkan Denizli’nin test işlemleriyle gerçeklerin ortaya konmasının amaçlandığı ifade edildi.