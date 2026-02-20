İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nca yürütülen dosyada, uyuşturucu madde kullanımına ilişkin iddialar inceleniyor. Soruşturma kapsamında Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli’nin ifadeye çağrıldığı öğrenilmişti.

İfade vermesi için süre tanındı

Savcılık tarafından yapılan tebligatta Denizli’nin bir hafta içerisinde başsavcılığa başvurarak ifade vermesi istenmişti.

Süre içerisinde savcılığa müracaat etmesi beklenen Denizli’nin dosya kapsamında bilgi vermesi talep edilmişti.

Hangi suçlamalar yöneltildi?

Soruşturma kapsamında Lal Denizli’nin şu suçlamalarla ifadeye çağrıldığı öğrenilmişti:

Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma,

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak,

Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak.

Denizli ifade işlemleri için adliyeye geldi

“Uyuşturucu” soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, ifade işlemleri için İstanbul Adliyesi’ne geldi. Savcılıkta alınacak ifadenin ardından dosyaya ilişkin sürecin netleşmesi bekleniyor.