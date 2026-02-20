Erkan Doğan / Son Mühür - Konak Belediyesi’nde ‘kiralık araç’ krizi sürüyor! Konak Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili İsmail Özen, belediyenin 4 aylığına yaptığı ‘şoförsüz araç ihalesi’ hakkında önemli iddialarda bulundu.

Konak Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 4 ay süreli ‘şoförsüz araç kiralama’ ihalesi tartışmaları sürerken, Konak Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili İsmail Özen, ihale süreci ile ilgili çarpıcı iddialar gündeme getirdi. Son Mühür’e konuşan Özen, “Konak Belediyesi yönetimi bizden habersiz kendisi 4 aylık bir kiralama yapmış. Aylık 210 bin liraya gelen 37 aracın kiralaması 4 aylık yapılmış. Bu ihale meclis onayı olmadan yapılmıştır. Belediye yönetimi, ‘Bakanlıktan izin aldık’ diyor. Bakanlığın evrakını gösteriyorlar ama bakanlığın vermiş olduğu onay yok ortada” dedi.

“Araçlara şoförlük yapacak işçi bulunamadı”

Konuyu Konak Belediye Meclisinde de gündeme taşıdığını hatırlatan Özen, “Meclisteki konuşmamda, ‘Bir sürü çalışanımız varken dışarıdan bir şöföre niye para verelim’ dediğimde Başkan Mutlu da bize destek vermişti. Araç kiralama konusu kapalı vaziyette duruyor. Daha ne olduğu belli değil. Ama dört aylık kiralamayı yapıldı. Bizden yetki almadan, kendine göre bakanlık izniyle yaptıklarını söylüyorlar. Biz bu konunun üzerine gittik. Biz de süreci bekliyoruz. Araçları sorduk. Belediyede çalışacak adam da bulamadı. 17 aracın şoförlerinin olmadığı, araçların yattığı belirtiliyor. Tabi bu konuda söylentiden itibaren şu an” dedi.

"Başkan Mutlu açısından da sıkıntı olacak!"

Kiralama konusunda bir ‘kamu zararı’ oluştuğunu belirten Özen, şunları söyledi, “Bizim yaklaşık 2 bin çalışanımız var. Hepsi şoför statüsünde değil ama. Hem kendisi işçi fazlalığından bahsediyor. Kendisi açısından da sıkıntı olacak. Bekliyoruz biz de. Bizden 24 aylık izin aldı. Başkan Mutlu, ‘Dört ayı düşüp, 20 aylık ben ihale açacağım’ diyor. Şu an açılan bir ihale yok. Araç kiralamalarında belli bir kısmında bakanlıktan izin alıyorsunuz. Konak Belediyesi, 40 aracın kiralanmasını istemiş. Bakanlık şoförsüz olarak 37 araç kiralanmasına 4 aylığına izin vermiş Bakanlık tarafından tam bir onay yok. Kendilerine göre, tek firma ile ilgili bir ihale yapılmış. Diğeri 20 aylık ihale yapılacak. Onu da bekliyoruz. İhale kaç paradan, nasıl yapılacak bekliyoruz. Ben aynı zamanda Denetim Komisyonunda görevliyim. Biz araç başı 210 bin lira demiştik. Araç başı değerlendirme yapacağız”