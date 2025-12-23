Son Mühür/ Merve Turan - İZSU, kış yağışları öncesi İzmir genelinde 12 ilçede yürüttüğü kapsamlı temizlik çalışmalarıyla binlerce yağmur suyu ızgarasını temizledi. Çalışmalarla altyapı sistemi ani ve şiddetli yağışlara karşı güçlendirilirken, taşkın riskinin azaltılması hedeflendi. İZSU’dan vatandaşlara “Izgaralar çöp değil, altyapının nefesidir” uyarısı yapıldı.

12 ilçede 220 mahallede yoğun çalışma

İZSU Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yaklaşık iki ay süren çalışmalar kapsamında İzmir genelinde 12 ilçede, 220 mahallede yağmur suyu ızgaraları tek tek temizlendi. Izgaralarda zamanla biriken toprak, yaprak, çöp ve benzeri atıklar bertaraf edilerek yağmur sularının altyapı sistemine sağlıklı biçimde ulaşması sağlandı.

Bu süreçte 49 bin 362 tekli ızgara ile 93 bin 635 metre uzunluğundaki sıra ızgara temizlenerek, ani ve yoğun yağışlarda yaşanabilecek su baskını ve taşkın riski önemli ölçüde azaltıldı.

“Izgaralar çöplük değil, altyapının nefesidir”

Çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulunan İZSU Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı’nda görevli İnşaat Teknikeri Ali Eren Soylu, yağmur suyu ızgaralarının tıkanmasındaki en önemli nedenlerden birinin ızgaralara atılan evsel atıklar olduğunu belirtti.

Soylu, “Sigara izmariti, ıslak mendil, plastik ve benzeri atıklar altyapı sisteminin işleyişini olumsuz etkiliyor. Yağmur suyu ızgaraları çöplük değildir, altyapının nefesidir. Bu durum özellikle ani ve yoğun yağışlarda su birikintilerine ve taşkınlara neden olabiliyor. Ekiplerimiz düzenli temizlik yapıyor ancak kalıcı çözüm için vatandaşlarımızın da duyarlı olması gerekiyor” dedi.

Basit ama etkili yöntemle temizlik

Temizlik çalışmalarının teknik boyutuna ilişkin bilgi veren İnşaat Mühendisi Tarık Yalçınkaya ise uygulanan yöntemin basit ancak son derece etkili olduğunu vurguladı. Yalçınkaya, “Kombine araçlarımızla basınçlı suyla püskürtme yaparken eş zamanlı olarak vakumlama işlemi gerçekleştiriyoruz. Bu temizlikler belirli periyotlarla yapılıyor. Aksi halde kötü koku ve taşkın sorunları ortaya çıkabiliyor. Çalışmalar sırasında kesici aletlere dahi rastlıyoruz. Ayrıca zaman zaman kedi yavrularının ızgaralarda barınmaya çalıştığını görüyoruz ve bu durumlara müdahale ederek ortamı güvenli hale getiriyoruz” diye konuştu.

Merkez ilçelerde temizlik yoğunlaştı

İZSU ekipleri, yoğun yapılaşmanın bulunduğu ve yağışlarda su baskını riski taşıyan merkez ilçelerde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bu kapsamda Karşıyaka’da 14 bin 351 tekli ızgara ve 10 bin 209 metre sıra ızgara, Bornova’da 9 bin 596 tekli ızgara ve 17 bin 877 metre sıra ızgara, Bayraklı’da 5 bin 145 tekli ızgara ve 19 bin 700 metre sıra ızgara temizlendi.

Konak’ta 57 mahallede 4 bin 405 tekli ızgara ve 10 bin 108 metre, Buca’da 19 mahallede 3 bin 866 tekli ızgara ve 9 bin 601 metre sıra ızgara, Balçova’da 7 mahallede bin 324 tekli ızgara ve 12 bin 634 metre sıra ızgara çalışması yapıldı.

Güzelbahçe’de 7 mahallede 2 bin 534 tekli ızgara, Narlıdere’de 9 mahallede 978 tekli ızgara ve bin 774 metre sıra ızgara, Gaziemir’de 7 mahallede 150 tekli ızgara ve 350 metre sıra ızgara, Karabağlar’da 13 mahallede 4 bin 5 tekli ızgara ve bin 140 metre sıra ızgara, Çiğli’de 22 mahallede 3 bin 259 tekli ızgara ve 10 bin 242 metre sıra ızgara, Kemalpaşa’da ise 727 tekli ızgara temizlendi.