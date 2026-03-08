SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Adalet mekanizmasının kalbinde yaşanan ve "bu kadarına pes" dedirten yolsuzluk zinciri, Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Dairesi'nin soruşturma raporuyla gün yüzüne çıktı. Bir hâkim ile yazı işleri müdürünün merkezinde olduğu iddia edilen "çıkar odağı", adliyeyi adeta bir ticarethaneye çevirdikleri tespit edildi. Adaletin terazisini bozan hakim ihraç edildi.



İhraç Getiren "Şebeke" Faaliyetleri

Müfettiş raporlarına yansıyan ve ihraca gerekçe gösterilen kan donduran usulsüzlük detayları yargı camiasında şok yarattı.Süresi geçmiş davaları "zamanında açılmış" gibi göstermek için adliyenin namusu sayılan 'Esas Defteri’nden yaprak kopartıldığı, Hâkimin, bu sahteciliğe göz yumarak dosyayı eski tarihle havale ettiği, vatandaşlardan "harç" adı altında fazladan toplanan paralar paylaşıldığı, Yazı İşleri Müdürü’nün bu paraları dövize çevirip şahsi hesabına yatırdığı, bir kısmını ise hâkime elden verdiği, belirli avukatlara dosya yönlendiren şebekenin, aracılar vasıtasıyla avukatlardan açıkça rüşvet talep ettiği belgelerle raporlara yansıdı.

Kendi Suç Ortağını Tahliye Etmiş!

İhraç kararındaki en çarpıcı ayrıntı ise hâkimin "koruma kalkanı" operasyonu oldu. İrtikap suçundan tutuklanan ve ifadesinde "Her şeyi hâkimin talimatıyla yaptım" diyen Yazı İşleri Müdürü’nü, bizzat aynı hâkim hukuka aykırı gerekçelerle tahliye etti. Üstelik açığa alınan bu ismi "bilirkişi" olarak keşiflere götürmeye devam ettiği ortaya çıktı.

Makam Odasında "Hayali Keşifler"

HSK raporunda, tarafsızlığını tamamen yitiren hakimin, "Araziye gitmesi gereken keşif dosyalarında makam odasından çıkmadan 'gitmiş gibi' sahte tutanak düzenlediği, tarafları makamına çağırarak davayı kabul etmeleri yönünde baskı kurduğu ve avukatlara vekalet ücreti sınırı koyarak yargıya müdahale ettiği' tespit edildi.

Artık Cübbe Giyemeyecek

Yapılan incelemeler sonucunda HSK, adı geçen hâkimin "yaptığı işler ve davranışlarıyla görevini doğru ve tarafsız yapamayacağı kanısını uyandırdığına" hükmederek, meslekle ilişiğinin kesilmesine ve ihracına karar verdi.