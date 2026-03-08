Çin, Orta Doğu’daki gerilime ilişkin ateşkes çağrısını yineledi. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, bölgede devam eden askeri operasyonların derhal sona erdirilmesi gerektiğini belirterek tarafları müzakere masasına dönmeye davet etti.

“Çin’in yaklaşımı tek bir noktada özetlenebilir"

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, National People's Congress’in yıllık genel kurulu kapsamında başkent Beijing’de düzenlediği “Çin’in Dış Politikası ve Dış İlişkileri” başlıklı basın toplantısında Orta Doğu’daki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çin’in krizin başlangıcından bu yana tutumunu defalarca açıkladığını ifade eden Wang, Pekin yönetiminin temel mesajının açık olduğunu vurguladı. Wang, “Çin’in yaklaşımı tek bir noktada özetlenebilir: Ateşkes sağlanmalı ve çatışmalar sona erdirilmelidir.” dedi.

“Bu savaş hiç yaşanmamalıydı”

Konuşmasında eski bir Çin atasözüne de değinen Wang, silahların dikkatle kullanılmadığında ağır sonuçlar doğurabileceğine işaret etti. Orta Doğu’daki çatışmaların bölgeyi istikrarsızlığa sürüklediğini belirten Wang, yaşananların savaşın baştan engellenmesi gerektiğini ortaya koyduğunu ifade etti.

Askeri operasyonlara derhal son çağrısı

Çinli Bakan, bölge tarihinin askeri gücün kalıcı çözüm getirmediğini defalarca gösterdiğini dile getirdi. Silahlı çatışmaların yalnızca yeni krizleri tetiklediğini vurgulayan Wang, durumun daha fazla büyümesini önlemek için askeri operasyonların gecikmeden durdurulması gerektiğini söyledi.

Wang, özellikle gerilimin başka ülkelere sıçrama riskine dikkat çekerek uluslararası toplumun bu konuda sorumluluk üstlenmesi gerektiğini kaydetti.

Egemenlik ve toprak bütünlüğü vurgusu

İran ve Körfez bölgesiyle ilgili sorunların çözümünde uluslararası hukuka bağlı kalınması gerektiğini belirten Wang, tüm ülkelerin egemenliği, güvenliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

“Dünya orman kanununa dönmemeli”

Güç kullanımının meşrulaştırılamayacağını dile getiren Wang, güçlü olanın her zaman haklı kabul edilmemesi gerektiğini söyledi. Dünya düzeninin güç mücadelesine dayalı bir yapıya dönüşmemesi gerektiğini belirten Wang, Orta Doğu ülkelerinin iç işlerine dış müdahalelerin çözüm getirmeyeceğini dile getirdi.

“Taraflar müzakere masasına dönmeli”

Çin’in siyasi çözüm ve diyalogdan yana olduğunu ifade eden Wang, tarafların en kısa sürede görüşmelere başlaması gerektiğini belirtti. Sorunların eşit diyalog temelinde ele alınmasının önemine dikkat çeken Wang, ortak güvenlik anlayışının geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Büyük ülkelere sorumluluk çağrısı

Wang, küresel güçlerin bölgedeki gelişmelerde yapıcı rol üstlenmesi gerektiğini belirterek adalet ve hakkaniyet temelinde hareket edilmesi çağrısında bulundu.

Çin’in, Xi Jinping tarafından ortaya konulan Küresel Yönetim Girişimi çerçevesinde Orta Doğu’da istikrarın yeniden sağlanmasına katkı sunmaya hazır olduğunu ifade eden Wang, bölge ülkeleriyle barış ve kalkınma için iş birliğine açık olduklarını sözlerine ekledi.