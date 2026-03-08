İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İzmir İtalya Konsolosluğu iş birliğinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında dikkat çeken bir farkındalık etkinliği düzenlendi. Kültürpark’ta gerçekleştirilen etkinlikte, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla iki bank kırmızıya boyandı.

Kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan etkinlikte, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve eşi Öznur Tugay ile İzmir İtalya Konsolosu Daniele Bianchi bankları kırmızıya boyayarak dayanışma mesajı verdi.

Kadına yönelik şiddete dikkat çekildi

İtalya’da kadın cinayetlerine karşı farkındalık yaratmak amacıyla başlatılan “kırmızı bank” uygulaması, zamanla uluslararası bir sembole dönüştü. Kırmızı renge boyanan banklar, şiddet nedeniyle hayatını kaybeden kadınların toplumda bıraktığı boşluğu simgeliyor.

İzmir’de gerçekleştirilen etkinlikte de aynı mesaj verilerek kamusal alanlarda kadına yönelik şiddete karşı toplumsal duyarlılığın artırılması hedeflendi.

“Toplumun tamamı sorumluluk almalı”

Etkinlikte konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün tarihsel önemine değinerek kadınların dünya genelinde hâlâ eşitsizlik ve ayrımcılıkla karşı karşıya kaldığını vurguladı.

Kadınların özellikle şiddet ve afet gibi kriz durumlarında daha fazla mağduriyet yaşadığını belirten Tugay, kadına yönelik şiddetin yalnızca bireysel değil aynı zamanda toplumsal ve küresel bir sorun olduğuna dikkat çekti.

Tugay, “Yerel yönetimler kentteki şiddetin nedenlerini araştırmalı ve önlem almalı. Ancak bu mücadele yalnızca kurumların değil toplumun tamamının sorumluluğudur. Herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

İstanbul Sözleşmesi vurgusu

Başkan Tugay konuşmasında İstanbul Sözleşmesi’ni de hatırlattı. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için güçlü ve kararlı yasal düzenlemelere ihtiyaç olduğunu vurgulayan Tugay, kadın cinayetlerinde hafifletici nedenlerin kabul edilmemesi gerektiğini söyledi.

Kadın hakları konusunda verilen mücadelenin önemli olduğunu ancak sorunun yalnızca kadınların çabasıyla çözülemeyeceğini ifade eden Tugay, bu konuda daha güçlü bir toplumsal iradeye ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

“Şiddetle mücadele yılın her günü sürmeli”

Kadına yönelik şiddetle mücadelenin sadece belirli günlerle sınırlı kalmaması gerektiğini belirten Tugay, bu mücadelenin yılın her günü devam etmesi gerektiğini söyledi.

İzmir’in kadın hakları konusunda öncü bir şehir olduğunu ifade eden Tugay, “İzmir aydın ve mücadeleci bir kenttir. Ancak tek bir kadının bile şiddete maruz kalmasını kabul edemeyiz. Bu konuda daha güçlü bir mücadele yürütmek için belediye olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz” dedi.

“Kırmızı bank şiddete karşı bir sembol”

İzmir İtalya Konsolosu Daniele Bianchi ise kırmızı bank uygulamasının kadın cinayetlerinde hayatını kaybeden kadınların yokluğunu simgeleyen güçlü bir sembol olduğunu belirtti.

Bianchi, “Kırmızı bank, her türlü şiddet ve ayrımcılığa karşı mücadelenin simgesidir. Bu girişimle toplumsal farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz” diyerek etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Banklar kırmızıya boyandı

Konuşmaların ardından Cemil Tugay, eşi Öznur Tugay ve Daniele Bianchi iki bankı kırmızı renge boyadı. Etkinliğe katılan İzmirli kadınlar da farkındalık çalışmasına destek vererek kadına yönelik şiddete karşı mesaj verdi.

Kültürpark’a yerleştirilen kırmızı bankların yanında bulunan QR kod aracılığıyla ziyaretçiler, kadına yönelik şiddete dikkat çeken bilgilendirme mesajına ulaşabiliyor. Etkinlik, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.