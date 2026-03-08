Son Mühür- Son dönemde aracında APP (American Pres Plaka) plaka olan araç sahiplerine cezai işlem uygulandığı haberleri bir anda gündem oldu.

APP plakalarını standart dışı plaka olduğunu hatırlatan Emniyet Genel Müdürlüğü, 1 Nisan 2026 tarihine kadar standart dışı plaka takan araçlara yönelik denetimlerin rehberlik ve bilgilendirme amaçlı yapılacağı vurgulandı.

TŞOF baskısına dikkat...

''Son dönemde araç plakalarına ilişkin uygulamalar hakkında kamuoyunda çeşitli sorular ve bilgi kirliliği oluştuğu görülmektedir'' hatırlatmasının yapıldığı açıklamada,

''Türkiye’de kullanılmakta olan standart plakalar, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) tarafından basılan ve üzerinde mühür ile birlikte diğer güvenlik özellikleri bulunan plakalar olup herhangi bir değişim zorunluluğu bulunmamaktadır.

Ancak aşağıdaki durumlarda plaka değişimi veya yeniden basımı gerekmektedir:

1. APP (Standart dışı) plaka kullanımı

Standart ölçülere uygun olmayan, üzerinde mühür ve diğer güvenlik özellikleri bulunmayan ve mevzuata aykırı şekilde basılmış APP plakaların kullanımı yasaktır. Bu durumda araç sahiplerinin;

•Polis veya Jandarma birimlerine başvurarak kayıp/tespit işlemi yaptırması,

•Noter aracılığıyla yeni plaka başvurusunda bulunması,

•TŞOF tarafından yetkilendirilen birimlerde plakalarını bastırmaları gerekmektedir.

2. TŞOF mühürlü plakaların nitelik ve ölçüleri değiştirilmiş olması durumunda

Araç sahipleri;

•Noterden plaka basım talep belgesi alarak,

•TŞOF yetkili plaka basım noktalarında aynı plakanın yeniden basımını yaptırabilmektedir.

Standart dışı plaka kullanımının tespiti halinde idari para cezası uygulanmakta olup araçlar plakaları uygun hale getirilene kadar trafikten men edilebilmektedir'' uyarısında bulunuldu.



1 Nisan 2026 sonrası...



Emniyet Genel Müdürlüğü'nün konuyla ilgili açıklamasında,

''Standart dışı plaka takılı araçlara yönelik denetimler 1 Nisan 2026 tarihine kadar rehberlik ve bilgilendirme amaçlı yapılacak olup vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için araçlarında yalnızca mevzuata uygun, TŞOF mühürlü standart plakaları kullanmaları önemle hatırlatılmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'' bilgisi paylaşıldı.