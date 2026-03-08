Son Mühür/ Osman Günden- İzmir Karşıyaka, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü hem derin bir saygı duruşu hem de kentin sosyal dokusunu güçlendiren somut bir yatırımla taçlandırdı.

Karşıyaka Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kente emaneti olan annesi Zübeyde Hanım’ın kabri başında düzenlenen anma töreninin ardından, Alaybey Mahallesi’nde yeni bir Kadın Danışma Merkezi’ni hizmete sundu. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal’ın görev süresindeki üçüncü merkez olma özelliğini taşıyan bu açılış, ilçedeki kadın dayanışmasının en taze halkasını oluşturdu.

Zübeyde Hanım’ın huzurunda minnet dolu buluşma

Karşıyaka’daki etkinlik zinciri, sabah saatlerinde Zübeyde Hanım Anıt Mezarı’nda gerçekleştirilen duygusal bir törenle başladı. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal’ın yanı sıra CHP il ve ilçe yöneticileri, sivil toplum kuruluşları ve yüzlerce vatandaşın katıldığı anmada, Türk kadınının Cumhuriyet tarihindeki rolü bir kez daha hatırlatıldı. Başkan Ünsal, Zübeyde Hanım’ın mirasının sadece bir hatıra değil, kadınların özgürleşmesi yolunda bir rehber olduğunu ifade ederek; kadınların hayatın her kademesinde güçlü ve eşit bireyler olarak varlık göstermesi için çalışmaya devam edeceklerinin sözünü verdi

Alaybey’de sosyal destek ağı genişliyor

Günün en stratejik adımı, Alaybey Mahallesi’ne kazandırılan Kadın Danışma Merkezi’nin açılış kurdelesinin kesilmesiyle atıldı. İzmir Milletvekili Salih Uzun’un da destek verdiği törende konuşan Başkan Ünsal, bu merkezlerin kadınların ihtiyaç duyduğu her an profesyonel desteğe ulaşabilecekleri güvenli limanlar olduğunu vurguladı. Ücretsiz psikolojik danışmanlık, hukuki rehberlik ve sosyolojik destek hizmetlerinin verileceği tesis, yerel yönetimin "her mahalleye dokunma" vizyonunun bir parçası olarak değerlendirildi. Milletvekili Uzun ise konuşmasında, kadının görünmez emeğinin bu tür kurumsallaşmış yapılarla hak ettiği değeri bulacağını ifade etti.

Sokaklarda tek ses: Hak, hukuk, adalet

Resmi törenlerin ardından Karşıyaka sokakları, binlerce kişinin katıldığı coşkulu bir dayanışma yürüyüşüne sahne oldu. Belediye hizmet binası önünde toplanan kortej, toplumsal cinsiyet eşitliğini savunan dövizler ve "şiddete hayır" sloganları eşliğinde Hergele Meydanı’na kadar yürüdü. Belediye Bandosu’nun marşlarıyla ritim kazanan yürüyüş, bölge sakinlerinin de balkonlarından verdiği destekle büyük bir gövde gösterisine dönüştü. Yürüyüşün sonunda sahnelenen halk oyunları gösterileri ve hep bir ağızdan söylenen İzmir Marşı, ilçedeki birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirdi.

Kültür ve sanatla farkındalık yolculuğu

Karşıyaka Belediyesi, 8 Mart kutlamalarını sadece meydanlarla sınırlı tutmayarak zengin bir kültür sanat programını da takvime ekledi. Mart ayı boyunca "İnsanca Kadın Sesleri", "Can Kırıkları" ve "Lena, Leyla ve Diğerleri" gibi tiyatro oyunları ücretsiz olarak sanatseverlerle buluşacak. Ayrıca Galeri Alt’ta açılan "Kadınların Belediyesi" temalı fotoğraf sergisi, kadınların kent yönetimindeki ve sosyal hayattaki izlerini ay sonuna kadar ziyaretçilerin beğenisine sunacak. Bu etkinlikler, sanatın iyileştirici ve dönüştürücü gücüyle kadın hakları konusundaki farkındalığı artırmayı hedefliyor.

Akademik bakış: Kent ve kadın söyleşisi

Kutlama programının final etaplarından birini ise 13 Mart’ta Çatı Bostanlı’da gerçekleştirilecek olan "Kent ve Kadın" başlıklı akademik söyleşi oluşturacak. Alanında uzman akademisyenlerin, mimarların ve hukukçuların katılımıyla düzenlenecek bu oturumda, şehir planlamasından yerel yönetim mekanizmalarına kadar kadının kentteki konumu teknik ve hukuki açılardan tartışılacak. Karşıyaka, bu kapsamlı programla 8 Mart’ı sadece bir gün değil, mart ayının tamamına yayılan bir bilinçlenme ve dayanışma hareketi olarak yaşamaya devam ediyor.