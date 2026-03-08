Son Mühür- İzmir siyasetinde son dönemin en hareketli ilçesi olarak göze çarpan Buca, bu konudaki liderliğini bırakmaya niyetli görünmüyor.

2004 seçimlerinde CHP'den Buca belediye başkan aday adayı olan avukat Cavit Orhan, sosyal medya paylaşımında dikkat çekici iddialarda bulundu.

''Partiyi çiftlik yapan hırsızlar... Her dönemin adamları... Mal varlığını çalarak oluşturanlar bak diyeyim.. Ben gizli değil açık tanığım bu saatten sonra... Görüşeceğiz. El mi yaman, Cavit mi yaman? Pazartesi savcılık, mali şube, organize şube dolaşıyorum tek tek...



Sizi ben ele vereceğim...



Bu saatten sonra ben varım ilk defa.. Kimseyi aramayın.. Sizi ben ele vereceğim.. Bir de ben anlatayım... Beni dinlesin arkadaşlar.. Benden öncekiler iyi anlatamamış sanırım'' ifadelerine yer veren Cavit Orhan,

''Bizim yanımızda her şeyi konuşup, hırsızları bilerek öyle veya böyle sebeple , iş beklentisi, aş beklentisi ile bile bile bu hırsızlara destek verenler... Size de yazıklar olsun.. . Aç kalın ulan... Aç kalmak namussuzluğa destek olmaktan iyidir.. Buca'nın hırsızları... bekleyin başlıyoruz...'' mesajıyla dikkat çekti.

Buca siyasetini hareketlendiren paylaşımlarında kimleri kast ettiğini de açıklayan Cavit Orhan, Buca Belediyesi iştiraki olan Üzümkent ve Kızılçullu şirketlerini işaret etti.



Öyle evine adam gönderip...



''Üzümkent, Kızılçullu ve diğerleri... Şaşıracaksınız... Bak aramayın başka sorumlu...Varsa eskiler iptal... Ben anlatacağım sizi... Anlatan iyi anlatamamış... Öyle evine adam gönderip dövdürdüğünüz garibanlara benzemem ben... Sizin o kokocu, kolu jiletlileriniz de beni korkutmaz.. Aha da ilan ediyorum ... Ben varım... Kimseyi tehdit etmeyin... Dövmeyin... Gelin, benim bundan sonra sorumlu'' vurgusuyla suçlamalarını sürdürdü.



Murat Işık ve Barış Özreçber'e seslendi...



''Murat Işık...! Ya sen bizi çağırıp, bu adamların yolsuzluk yaptığını, sahte doğrudan temin işleri olduğunu anlatmadın mi? O firmaların vergi levhalarını sen getirmedin mi? Ne oldu da sen bunlarla uzlaştın...'' diye soran Cavit Orhan mesajında şunları söyledi...

''Saat öğlen 1.5 ta adaylık yemini edip, 5 saat sonra başkasının elini neden kaldirdın ? Hırsız dediğin adamların neden genel müdürlüğünü yapıyorsun? Her şey tanıklı, ispatlı.. Başlıyoruz.. Haaa bir de Altun inşaatı anlatmıştın bize.. Şimdi hatırladım...



Recep İvedik gibi araban vardı...



Masaların yancısı Barış müdür... Barış Başkan..!! Hani Recep İvedik'in arabası gibi bir araban vardı.. Sen oturdun mu araba sola yatardı ... Hani o araban bakımsızlıktan yolda kaldı da, tamir etmeyi bırak sanayiye gidecek paran yoktu da, bir arkadaş arabanı yaptırdı da durumu kurtardın...Hatırladın mi?



Sana piyango mu çıktı?



Sonra sana piyango mu çıktı...Bu kadar zenginleştin... Villalar, arabalar.. Allah artırsın ne diyelim.. Sana biri resminin altına yazıp " hırsız " demişti de ses çıkaramamıştın hani hatırladın mi? Bak başına bir şey gelirse "Bunlar hep siyasi de, olur mu? Tutuyor bu savunma biraz.. Sen de bekle.''

Işık ve Özreçber adaylık yarışına katılmıştı...



Kızılçullu İmar şirketinin başında bulunan Murat Işık ve Üzümkent şirketinin başında bulunan Barış Özreçber CHP'den Buca belediye başkan aday adayları arasında yer almış her iki isim de geçmişte Buca Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştu.