Altay S.K., Nesine 3. Lig 4. Grup’un 24’üncü haftasında sahasında lider Belediye Kütahyaspor’u ağırladı. Alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren siyah-beyazlı ekip, Alsancak’ta oynanan karşılaşmada güçlü rakibine 4-0 mağlup oldu.

Bu sonuçla konuk ekip Kütahyaspor üst üste 11’inci galibiyetini alarak puanını 65’e yükseltti ve ligdeki yenilmezlik serisini 22 maça çıkardı. Altay ise 20 puanda kalarak kritik bir haftayı kayıpla geçti.

İlk gol erken geldi

Karşılaşmaya iki ekip de kontrollü başlarken ilk tehlikeli atak konuk ekipten geldi. 12’nci dakikada Bora’nın ceza sahası içinden çektiği şutta Altay kalecisi Ulaş topu kornere çelmeyi başardı.

Ev sahibi ekip ise 18’inci dakikada gole yaklaştı. Deniz’in savunma arkasına gönderdiği pasla topla buluşan Emre’nin bekletmeden yaptığı vuruşta top yandan auta gitti.

Kütahyaspor kilidi açtı

Dakikalar 19’u gösterdiğinde Kütahyaspor aradığı golü buldu. Sağ kanattan Ahmet Teker’in ceza sahasına gönderdiği ortada kaleci Ulaş topu kontrol edemedi. Pozisyonu iyi takip eden Ali, dar açıdan yaptığı yerden vuruşla topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi: 0-1.

İkinci yarıda fark açıldı

İkinci yarının başında Altay beraberlik için yüklenmeye çalıştı. 52’nci dakikada Emre’nin ceza sahası içinden yaptığı vuruşta top savunmada Doğukan’ın eline çarptı. Ancak hakem oyunu devam ettirdi.

Bu pozisyondan yalnızca bir dakika sonra Kütahyaspor farkı ikiye çıkardı. Bora’nın ara pasıyla soldan ceza sahasına giren Burak, iki rakibini geçerek yaptığı yerden vuruşla kaleci Ulaş’ı mağlup etti: 0-2.

Fark üçe çıktı

71’inci dakikada konuk ekip etkili hücumlarından birini daha gole çevirdi. Burak’ın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Sedat, topun altına girerek yaptığı şık vuruşla fileleri havalandırdı ve skor 0-3 oldu.

Son sözü Aykut söyledi

Maçın son bölümünde oyunun kontrolünü tamamen elinde tutan Kütahyaspor, 86’ncı dakikada bir gol daha buldu. Kontra atakta ceza yayı civarında topla buluşan Aykut, ceza sahasına girer girmez yaptığı aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi ve maçın skorunu belirledi: 0-4.

Bu sonuçla Kütahyaspor liderliğini pekiştirirken, Altay ligde alt sıralardan kurtulma mücadelesinde önemli bir puan kaybı yaşadı.