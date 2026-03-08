Son Mühür- Kısa sürede seslendirdiği ilahilerle geniş kitlelere ulaşan ve sosyal medyada dikkat çeken Celal Karatüre, Ramazan ayında düzenlenen bir yardım amaçlı iftar programına katılım için talep ettiği ücretle gündeme geldi.

Ramazan iftarına katılım için 300 bin TL

İddiaya göre, Karatüre, Ramazan ayı kapsamında gerçekleştirilen yardım organizasyonunda sahne almak için 300 bin TL talep etti. Söz konusu iddia, sosyal medyada kısa sürede kullanıcıların dikkatini çekti.

Tanıtım programları için 500 bin TL

Buna ek olarak, sanatçının tanıtım amaçlı etkinlik ve programlar için 500 bin TL civarında bir ücret istediği öne sürüldü. İddialar, sosyal medya kullanıcıları arasında farklı yorumlara yol açtı.

Sosyal medyada tepkiler çeşitlendi

Bazı kullanıcılar, “Tarkan bir konseri için milyonlar alıyor, bu rakam normal” veya “Ücret talep etmesi doğal” şeklinde yorumlarda bulunurken, bazı takipçiler ise, “Keşke gündeme böyle iddialarla gelmese” ifadelerini kullandı.