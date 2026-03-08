Öznur Tugay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada kadına yönelik şiddetin sona erdiği bir dünya temennisinde bulundu. Tugay, kadınların özgür ve güvenli bir yaşam sürdüğü bir toplum için dayanışmanın önemine dikkat çekti.

İzmir Azerbaycan Derneği’nde anlamlı buluşma

Etkinlik, İzmir Azerbaycan Derneği tarafından düzenlendi. Derneğin Kadınlar Komitesi Başkanı Terlan Akçay’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda çok sayıda kadın bir araya geldi.

Programa katılan Öznur Tugay, kadınların toplumsal hayatta karşı karşıya kaldığı sorunlara dikkat çekerek dayanışmanın önemini vurguladı.

“Kadınlar hayattan koparılmasın”

Konuşmasında Kadınlar Günü’nün yalnızca kutlamalarla anılan bir gün olmasını temenni ettiğini belirten Tugay, kadınların şiddetten uzak bir yaşam sürmesi gerektiğini ifade etti.

Öznur Tugay, “Bu anlamlı günde bir arada olmak çok değerli. Diliyorum ki kadınlar hayattan koparılmasın, psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kalmasın. Kadınlar Günü’nün yalnızca eğlence için kutlanan bir gün haline geldiği günleri görmek istiyoruz. Bu değişimi hep birlikte güç birliğiyle sağlayabiliriz” dedi.

Karşılıklı hediyeler verildi

Programın sonunda İZAZDER Kadınlar Komitesi Başkanı Terlan Akçay, etkinliğe katılımından dolayı Öznur Tugay’a Azerbaycan kültürünü yansıtan geleneksel bir örtü hediye etti.

Öznur Tugay ise Akçay’a nazar boncuğu takdim ederek teşekkür etti. Etkinlik, kadınların dayanışma mesajlarıyla sona erdi.