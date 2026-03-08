Balıkesir’in Ayvalık ilçesine bağlı Küçükköy, taş mimarisi ve çok katmanlı geçmişiyle Ege’de son yıllarda daha sık konuşulan yerleşimlerden biri oldu. Köyü ziyaret edenler, dar sokaklarda dolaşırken farklı dönemlerin izini aynı anda görebiliyor.

Bugün sakin bir Ege köyü gibi görünse de Küçükköy’ün hikâyesi aslında oldukça eskiye uzanıyor.

Köyün geçmişinde farklı kültürler var

Osmanlı döneminde “Yeniçarohori” adıyla bilinen yerleşim, stratejik konumu nedeniyle yeniçerilerin iskân edildiği bir alan olarak kurulmuştu. Zamanla Rum nüfusun yaşadığı bir köye dönüştü.

1923 yılındaki mübadele sonrasında ise Balkanlardan gelen Türk göçmenler buraya yerleştirildi. Köyün bugünkü kültürel yapısı da bu farklı geçmişin bir sonucu olarak şekillendi. Sokaklarda dolaşanlar, bu çok kültürlü mirasın izlerini hâlâ fark edebiliyor.

Taş sokaklarda sanat hayatı

Köyün en dikkat çeken taraflarından biri restore edilen tarihi taş yapılar. Ancak Küçükköy’ü ilginç yapan sadece mimarisi değil.

Dar sokaklarda yer alan birçok eski ev bugün sanat galerisi, tasarım atölyesi ve küçük kafeler olarak kullanılıyor. Gelen ziyaretçiler hem köyün eski dokusunu görüyor hem de sanat üretiminin yapıldığı alanları gezme fırsatı buluyor.

Son yıllarda geliştirilen kültür ve sanat odaklı çalışmalar sayesinde köy “sanat köyü” olarak anılmaya başladı. Yıl içinde düzenlenen sergiler, atölyeler ve etkinlikler ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Bazen küçük bir sokakta yürürken bir sergiye rastlamak mümkün oluyor.

Sarımsaklı plajına çok yakın

Küçükköy’ün dikkat çeken bir başka özelliği de konumu. Ayvalık merkezine yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Türkiye’nin en uzun kumsallarından biri olarak bilinen Sarımsaklı Plajı ise köye sadece birkaç kilometre mesafede. Bu yüzden köye gelenler aynı gün içinde hem denize gidebiliyor hem de tarihi sokaklarda vakit geçirebiliyor.

Çevredeki zeytinlik alanlar ve yürüyüş rotaları da doğa severlerin ilgisini çeken detaylardan biri.

Balkan ve Ege lezzetleri aynı sofrada

Küçükköy mutfağı da köyün geçmişini yansıtan bir başka unsur. Zeytinyağlı Ege yemekleri, taze deniz ürünleri ve Balkan mutfağından gelen börek çeşitleri köyün mutfak kültürünü oluşturuyor.

Taş avlulu restoranlarda verilen kahvaltılar ve ev yapımı tatlar, ziyaretçilere sade ama zengin bir lezzet deneyimi sunuyor. Özellikle Boşnak böreği köye gelenlerin sıkça tattığı yiyeceklerden biri olarak anlatılıyor.

Küçükköy sakin ama dikkat çeken bir rota

Ayvalık’ın yoğun turistik bölgelerine kıyasla daha sakin kalan Küçükköy, son yıllarda keşfedilmeye başlayan yerlerden biri sayılıyor. Tarihi dokusunu büyük ölçüde koruyan köy, sanatla iç içe bir yaşam sunmasıyla da farklı bir atmosfer oluşturuyor.

Küçükköy’e gidenler için bu gezi yalnızca kısa bir tur olmuyor. Taş sokaklarda dolaşırken bazen zamanın biraz yavaşladığı hissi oluşuyor. Köyün en çok konuşulan tarafı da belki tam olarak bu hissi. Bazen küçük bir sokakta durup etrafa bakmak bile yetiyor, köyün atmosferi kendini hissettiriyor.