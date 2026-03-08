İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan ayı kapsamında düzenlenen iftar programları Menemen’de devam etti. 30 ilçeyi kapsayan iftar buluşmaları çerçevesinde kurulan sofrada yüzlerce vatandaş bir araya gelerek oruçlarını birlikte açtı.

Cemil Tugay’nın katıldığı program, Asarlık Kapalı Pazaryeri’nde gerçekleştirildi. İftar buluşmasına ayrıca Salih Uzun, CHP Menemen İlçe Başkanı Hüseyin Özbey, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Tugay vatandaşlarla bir araya geldi

İftar programı öncesinde alana gelen Başkan Cemil Tugay, kurulan sofraları tek tek dolaşarak vatandaşlarla selamlaştı. Menemenlilerle sohbet eden Tugay, çocuklar ve gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programda Başkan Tugay’a Menemen’in meşhur kırmızı toprağından yapılan ve cep telefonları için tasarlanan gramofon hediye edildi. Tugay, iftar sofrasında tıp öğrencisi Zeynep Sude Teke ve ailesiyle birlikte oturarak sohbet etti.

“Menemen’in her köşesi bizim için değerli”

İftar programında konuşan Cemil Tugay, Ramazan ayının birlik ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini vurguladı. İzmir’in 30 ilçesinde iftar sofraları kurduklarını hatırlatan Tugay, Menemen’in kentin önemli ilçelerinden biri olduğunu söyledi.

Tugay, “Bugün Asarlık’ta, Menemen’de hemşehrilerimizle bir aradayız. Menemen’in dört bir köşesi bizim için çok değerli. Tuttuğumuz oruçların ve yapılan ibadetlerin kabul olmasını diliyorum. Dualarımızın bolluk, bereket ve refah getirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

“İftar sofraları dayanışmayı büyütüyor”

Programda konuşan CHP İzmir Milletvekili Salih Uzun da Ramazan ayının toplumsal birlik açısından önemli bir dönem olduğunu belirtti. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği iftar buluşmalarının vatandaşları bir araya getirdiğini ifade eden Uzun, “Bu mübarek ay hepimizi birbirimize yakınlaştırıyor. Büyükşehir Belediyemizin her ilçede düzenlediği iftar sofraları kalplerimizi birleştiriyor” dedi.

İftar programları farklı ilçelerde sürecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Ramazan ayı boyunca düzenlediği iftar programları farklı ilçelerde devam edecek. Program kapsamında kurulan iftar sofraları;

9 Mart’ta Selçuk Açık Pazaryeri

10 Mart’ta Kemeraltı

11 Mart’ta Kemalpaşa Rekreasyon Alanı

12 Mart’ta Kınık Cumhuriyet Meydanı

13 Mart’ta Dikili Atatürk Meydanı

14 Mart’ta Bergama Cumhuriyet Meydanı

15 Mart’ta Aliağa Demokrasi Meydanı

16 Mart’ta Karabağlar Vatan Kapalı Pazaryeri

17 Mart’ta Mordoğan

18 Mart’ta Çeşme Meydanı

19 Mart’ta Urla Meydanı

gibi farklı noktalarda kurulacak sofralarla devam edecek.