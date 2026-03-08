Son Mühür/ Beste Temel- İzmir, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde hüznü ve gururu bir arada yaşadı. Güzelbahçe Belediyesi tarafından Yelki Mahallesi’nde inşa edilen ve Manisa Şehzadeler’in ilk kadın belediye başkanı olarak görev yaparken hayatını kaybeden merhum Gülşah Durbay’ın adını taşıyan Yaşam Merkezi, düzenlenen görkemli bir törenle hizmete açıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın katılımıyla gerçekleşen açılışta, kadınların toplumsal yaşamdaki yeri ve hak mücadelesine dair sarsıcı mesajlar verildi.

Siyaset dünyası ve vatandaşlar tek yürek oldu

Gülşah Durbay Yaşam Merkezi’nin açılış töreni, İzmir ve Manisa’dan gelen çok sayıda siyasi figürü ve vatandaşı bir araya getirdi. Durbay ailesinin de yer aldığı programda; CHP Genel Başkan Yardımcısı Güldem Atabay, milletvekilleri, il başkanları ve belediye başkanları hazır bulundu. Tören öncesinde gösterilen kısa filmlerle Gülşah Durbay’ın azimli yaşamı ve kadın hakları mücadelesinin tarihsel önemi bir kez daha vurgulandı. Duygusal anların yaşandığı programda, merkezin sadece bir bina değil, bir direniş ve gelişim sembolü olduğu ifade edildi.

Başkan Tugay: "Bu mücadele sadece kadınların değildir"

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Gülşah Durbay’ın zarafeti ve ilkeli duruşuyla genç kızlara eşsiz bir rol model olduğunu belirtti. Kadın hakları mücadelesinin toplumsal bir sorumluluk olduğuna dikkat çeken Tugay, "Annesine, kardeşine ve evladına saygı duyan her birey bu kavganın bir neferi olmalıdır. Mücadeleyi sadece sözle değil, somut adımlarla, gerçek hayatta gerçekleştirmeliyiz" dedi. İzmir’in Cumhuriyet’in kalesi olduğunu hatırlatan Tugay, kentin kadınların en özgür ve saygın yaşadığı yer olma özelliğini her zaman koruyacağını vurguladı.

"İzmir, Atatürk’ün mirasını başarıyla taşıyor"

Başkan Tugay, konuşmasının devamında İzmir’in cumhuriyetçi ve yurtsever karakterine değinerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kente bıraktığı mirasa sahip çıkmaya devam edeceklerini söyledi. "Geriye gitmeyi hayal edenlerin İzmir’i anlamasını beklemiyoruz" diyen Tugay, kentin laik ve çağdaş yapısının Türkiye’nin geri kalanına örnek teşkil edeceğini dile getirdi. Kadınların her alanda erkeklerle eşit haklara sahip olmasının Türkiye’nin kalkınması için mutlak bir şart olduğunu belirterek, zihniyet değişiminin önemine işaret etti.

Törende kürsüde konuşan CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ise, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum. Durbay ailesinin tevazusunu ve halkla bütünleşik duruşunu cenazede görmüştüm. Bu mütevazilik Ferdi Başkan’da da, İzmir’de Cemil Başkan’da da ve vekillerimizde de var. Mücadele ediyoruz ve halkın arasındayız. Bu merkezin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Gülşah’ın hayalleri Güzelbahçe’de hayat buluyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Güldem Atabay ve Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu da yaptıkları konuşmalarda Gülşah Durbay’ın inatçı ve çalışkan karakterini andılar. Bakırlıoğlu, Durbay’ın genç kuşaklar için bir idol olduğunu ifade ederek, onun yarım kalan hayallerini bu merkez aracılığıyla hayata geçirme sorumluluğunun kendilerinde olduğunu belirtti. Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ise merkezin tabeladan ibaret kalmayacağını, kadınların eğitimi ve gelişimi için dinamik bir merkez olarak faaliyet göstereceğini taahhüt etti.

Gökyüzüne bırakılan mor balonlarla şiddete tepki

Törenin en dikkat çekici anlarından biri ise kadın cinayetlerine ve şiddete karşı gösterilen ortak tepki oldu. Katılımcılar, öldürülen kadınların anısına ve şiddetsiz bir dünya özlemiyle mor balonları gökyüzüne bıraktı. Ardından protokol üyeleri tarafından kesilen kurdele ile Gülşah Durbay Yaşam Merkezi resmen açıldı. Yeni tesisi gezen heyet, merkezin Güzelbahçe’deki sosyal dokuya katacağı değer hakkında yetkililerden bilgi alarak programı sonlandırdı.

