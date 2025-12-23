Son Mühür/ Beste Temel- İzmir’in mutfak kültürünü küresel bir marka haline getirme yolunda atılan stratejik adımlar, sektör paydaşlarından büyük karşılık buluyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın, şehrin gastronomi zenginliğini uluslararası arenada hak ettiği noktaya taşımak amacıyla sunduğu kapsamlı yol haritasına, Ege Gastronomi Turizmi Derneği’nden güçlü bir destek geldi. Dernek Başkanı Sezer Altan, İzmir’in turizm kimliğini mutfak kültürü üzerinden yeniden inşa edecek bu projede, yerel yönetimle omuz omuza çalışmaya kararlı olduklarını vurguladı.

Avrupa başkentlerinde İzmir mutfağı rüzgarı esecek

Başkan Dr. Cemil Tugay, geçtiğimiz günlerde kamuoyuyla paylaştığı projeksiyonunda, İzmir’in tanıtım faaliyetlerine yeni bir soluk getirecek olan Turizm Konseyi’nin müjdesini vermişti. Şehrin tanıtımını sadece geleneksel fuar alanlarına hapsetmek yerine, Avrupa’nın kalbinde yer alan meydanlara taşımayı hedefleyen Tugay, yılda birkaç kez düzenlenecek özel etkinliklerle İzmir mutfağının başrolde olacağını ifade etti. Şehir merkezlerinde kurulacak tematik platformlar aracılığıyla, İzmir’in sadece eşsiz lezzetleri değil, aynı zamanda köklü tarihi ve turistik cazibe merkezleri de bütüncül bir yaklaşımla uluslararası ziyaretçilere anlatılacak.

Sürdürülebilir Turizm için kurumsal iş birliği

İzmir’in devasa bir turizm potansiyeline sahip olmasına karşın, kronikleşmiş yapısal engeller nedeniyle istenen sıçramayı yapamadığını belirten Başkan Tugay, kalıcı başarının ancak kurumsal bir süreklilikle mümkün olacağının altını çizdi. Bu bağlamda hayata geçirilecek Turizm Konseyi, şehrin turizm stratejilerini tek bir merkezden ve bilimsel veriler ışığında yönetecek. Gastronomi odaklı büyüme stratejisinin, İzmir’in yerel ekonomisine doğrudan katkı sağlayacak ve şehrin küresel turizm pastasından aldığı payı artıracak en önemli yapı taşı olması hedefleniyor.

"İzmir’in gastronomik gücünü dünyaya duyurmaya hazırız"

Ege Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Sezer Altan, konuya dair yaptığı değerlendirmede, Büyükşehir Belediyesi’nin ortaya koyduğu bu vizyoner yaklaşımın heyecan verici olduğunu dile getirdi. Gastronominin sadece bir yemek kültürü değil, aynı zamanda şehrin kimliğini yansıtan diplomatik bir araç olduğunu belirten Altan, derneğin sahip olduğu sektörel tecrübeyi ve teknik birikimi bu süreçte seferber edeceklerini söyledi. Tugay’ın liderliğinde kurulacak olan konseyin, İzmir’in dünya mutfakları arasındaki prestijini güçlendireceğine inandıklarını belirterek, her aşamada aktif katkı sunmaya hazır olduklarını ifade etti.

Yerel kalkınmanın anahtarı

Lezzet turizminin ekonomik boyutuna da dikkat çeken Sezer Altan, bu alanın tarladaki üreticiden restorandaki şefe, tedarik zincirinden lojistiğe kadar devasa bir ekosistemi canlandırdığını hatırlattı. İzmir’in marka değerini yukarı taşıyacak en stratejik hamlenin gastronomi turizmi olduğunu savunan Altan, bu modelin yerel üreticiyi kalkındırırken şehre nitelikli turist çekeceğini de sözlerine ekledi. Ege Gastronomi Turizmi Derneği, Türk mutfağının evrensel standartlarda temsil edilmesi ve yerel mirasın korunarak geleceğe aktarılması yönündeki faaliyetlerini, belediye ile eş güdümlü bir şekilde sürdürmeyi planlıyor.