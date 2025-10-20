Son Mühür/Merve Turan- Ünlü oyuncu Pınar Altuğ son dönemde sosyal medya hesabından paylaştığı yoga pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Altuğ’un paylaşımlarına kısa sürede binlerce beğeni gelirken, bazı takipçilerden “Kocan kıskanmıyor mu?” şeklinde yorumlar yapıldı.

“Neden kıskansın ki?”

Takipçilerinden gelen eleştirilere yanıt veren Altuğ, kıskanılacak bir durum olmadığını belirtti. Ünlü oyuncu, “Neden kıskansın ki!” sözleriyle eşine duyduğu güveni dile getirdi.

Bir başka kullanıcı ise yoga eğitmeniyle yakın temas içinde olduğu anlara atıfta bulunarak “Erkek spor hocanızın üstünde ve bu kadar yakın temas da olmanızdan diye soruyor herhalde” yorumunu yaptı. Pınar Altuğ, bu yoruma da şu ifadelerle karşılık verdi:

“Neye ya da nasıl bakarsanız öyle görürsünüz. Tabii ki fikir, zikir meselesi... Gerçekten çok enteresansınız.”

Yağmur Atacan’dan esprili paylaşım

Eşi Pınar Altuğ’a gelen yorumlar üzerine sessiz kalmayan Yağmur Atacan, sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Altuğ’un çölde amuda kalktığı bir kareyi paylaşan Atacan, altına esprili bir not düşerek eleştirilere gönderme yaptı:

“Karının orasına burasına yoldan geçen sinek konmuş diyenlerin dikkatine; çölde tek başına yoga poz yapıyor.”