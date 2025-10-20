Son Mühür- Beşiktaş taraftarı olarak bilinen ünlü sanatçı Hülya Avşar, dün gerçekleştirilen Beşiktaş Olağan Divan Başkanlık Kurulu Seçimi’ne katılarak siyah-beyazlı camiaya olan bağlılığını bir kez daha gösterdi. Seçim sonrası basın mensuplarıyla bir araya gelen Avşar, takımın mevcut durumu ve teknik heyet hakkında görüşlerini paylaştı.

Sergen Yalçın’a güven tam

Avşar, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ı övgü dolu sözlerle değerlendirdi. "Takımda bazı aksaklıklar yaşansa da Sergen’in yeniden Beşiktaş’a dönmesi büyük mutluluk verici. Onun yönetiminde takımın geleceğine güveniyorum" diyen Avşar, teknik adamın takımı yönetme kapasitesine olan inancını vurguladı.

Taraftarlara moral mesajı

Son dönemde üst üste yaşanan olumsuz sonuçlara rağmen Avşar, camiaya moral vermeyi ihmal etmedi. "Sergen’in ne yaptığına dair bir bildiği vardır ve ben ona güveniyorum.

Bu sezon şampiyonluk hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullanan ünlü sanatçı, hem teknik ekibi hem de taraftarları motive etmeyi amaçladı.

Beşiktaş, Süper Lig’de zorlu bir süreçte

Beşiktaş, Süper Lig’in 10. haftasında sahasında Gençlerbirliği’ne mağlup olarak beklentilerin altında kaldı. Bu sonuç, siyah-beyazlı ekibin şampiyonluk yarışında üst üste beşinci sezonda da erken yara almasına neden oldu. Lider Galatasaray’ın 12 puan gerisine düşen Beşiktaş, taraftarının moralini yükseltecek haberlere ihtiyaç duyuyor.