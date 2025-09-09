Son Mühür- Bir takipçisinin, “Yağmur Bey kıskanmıyor mu?” sorusuna cevap veren Atacan, “Neden kıskansın ki!” diyerek tartışmalara kısa bir yanıt vermişti.

“Geri kafalı olmamalıyız”

Eleştirilerin artması üzerine konuşan Atacan, “Pınar 50 yaşını geçti ama asla göstermiyor. Eleştirenler kıskanıyor. Bu kadar geri kafalı olmamamız lazım” ifadelerini kullandı.

2008’de dünyaevine girmişlerdi

1994 yılında Miss Turkey birincisi seçilen Pınar Altuğ, 2008’de kendisinden 9 yaş küçük oyuncu Yağmur Atacan ile evlendi. Çift, 2009’da kızları Su’nun doğumuyla ilk kez anne-baba oldu.

“Yağmur benim iyikim”

Daha önce bir etkinlikte evlilikleri hakkında konuşan Altuğ, eşini şu sözlerle övmüştü:

“Kızım da benim büyüdüğüm gibi sıcak bir aile ortamında büyüyor. Kocam tam anlamıyla babam gibi bir adam. Çok doğru bir insandan çocuk yapmışım, her anlamda doğru bir karar vermişim. Yağmur benim her zaman iyikim.”