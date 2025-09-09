Son Mühür- Cesur kıyafetleri ve özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Şevval Şahin, önceki gece Bebek’te arkadaşları Buse İskenderoğlu ve Selen Çatinkaya ile bir otelde eğlendi. Gecenin sonunda sevgilisi iş insanı Burak Ateş’in tahsis ettiği şoförlü araçla otelden ayrıldı.

Camdaki yazı gündem oldu

Şahin’in bindiği aracın camında yer alan “Resmi hizmete mahsustur” ibaresi dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, kamuoyunda tartışma yarattı.

Ticaret Bakanlığı’ndan açıklama

Konuya ilişkin Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, söz konusu aracın Bakanlığa ait olmadığı belirtildi. Açıklamada, aracın tanıtım kartının yasa dışı şekilde kullanıldığı ifade edildi.

Bakanlık, “Bahse konu araç, Bakanlığımıza tahsis edilmiş değildir. Aracın, Akdeniz İhracatçı Birlikleri bünyesinde faaliyet gösteren Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Altın Ateş Kimya AŞ temsilcisi Ali Uğur Ateş'in oğlu Burak Ateş’in kullanımında olduğu görülmektedir” bilgisini paylaştı.

Yasal süreç başlatılıyor

Bakanlık ayrıca, aracın izinsiz şekilde kullanıldığının anlaşıldığını vurguladı. Konuyla ilgili gerekli yasal işlemlerin başlatılması için dosyanın İstanbul ve Mersin Valilikleri’ne iletildiği bildirildi.