İzmir merkezli düzenlenen geniş çaplı operasyonda, “Saraçlar” adlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2’si kamu görevlisi olmak üzere 23 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Ortak operasyonla çökertildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla yürütülen soruşturmada; Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı, Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ortak bir çalışma yürüttü.

Elde edilen istihbarat doğrultusunda Torbalı, Kemalpaşa, Bornova, Karabağlar, Güzelbahçe ve Foça ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Suç ağının faaliyet alanı geniş

Soruşturma kapsamında örgüt üyeleri ve bağlantılı kişilerin; yağma, rüşvet, uyuşturucu madde ticareti, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına karıştıkları belirlendi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) incelemelerinde, şüphelilere ait banka hesaplarında yaklaşık 1 milyar 800 milyon TL tutarında para hareketi tespit edildi.

200 milyon TL’lik mal varlığına el konuluyor

Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen 200 milyon TL değerindeki taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konulması amacıyla yasal işlem başlatıldı.

Ekiplerce yapılan aramalarda ise bir miktar esrar, 98 adet uyuşturucu hap, 3 çek, 1 milyon TL değerinde senet ve 34 adet kurusıkı fişek ele geçirildi.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan 23 şüpheli, jandarmadaki sorgularının ardından İzmir Adliyesi’ne sevk edildi.