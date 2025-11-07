TFF 3. Lig 4. Grup’ta namağlup liderliğini sürdüren Karşıyaka, pazar günü oynayacağı Ayvalıkgücü Belediyespor karşılaşması öncesinde hazırlıklarını tamamladı. Ayvalık Hüsnü Uğural Stadı’nın suni çim zemininde oynanacak mücadele öncesi yeşil-kırmızılı ekip, alışma süreci için antrenmanlarını Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri’ndeki suni çim sahada gerçekleştirdi. Bu sezon ilk kez suni zeminde maça çıkacak olan Karşıyaka, çalışma temposunu bu doğrultuda şekillendirdi.

Zirve hedefiyle sahaya çıkacak

Son dört maçında mağlubiyet yüzü görmeyen, bu süreçte üç galibiyet ve bir beraberlik elde eden Ayvalıkgücü Belediyespor karşısında Karşıyaka, liderliğini sürdürmek için sahaya çıkacak. Ligdeki istikrarını korumak isteyen İzmir temsilcisi, deplasmanda üç puan alarak farkı açmayı hedefliyor.

Tribünlerde sınırlı kontenjan

Karşıyaka taraftarı, 1050 seyirci kapasiteli Hüsnü Uğural Stadı’nda kendilerine ayrılan 53 kişilik deplasman tribününde takımlarına destek verebilecek. Kulüp, sınırlı sayıda bilet nedeniyle taraftarlardan tribün disiplinine dikkat etmelerini istedi.

Yasin yok, gözler Hamza’da

Yeşil-kırmızılılarda sarı kart cezalısı olan golcü oyuncu Yasin Uzunoğlu, Ayvalık deplasmanında forma giyemeyecek. Uzunoğlu’nun yokluğunda, uzun süredir yedek bekleyen Hamza’nın ilk 11’de görev alması bekleniyor. Teknik heyet, Hamza’ya büyük sorumluluk düşeceğini belirtirken, oyuncunun performansı merakla bekleniyor.