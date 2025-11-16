Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, yaptığı açıklamada, kurak dönemin ardından yağan yağmurların tarımsal üretime büyük katkı sağladığını belirtti. Ekili arazilerin yağışlarla yeşerdiğini vurgulayan Arabacı, şu ifadeleri kullandı:

"Son dönemde güzel yağışlar oldu. Kanola ekiminin büyük bölümü kuru toprağa yapılmıştı. Ekim sürecinin ardından aralıklarla gelen yağışlar bitki tohumlarının güzel bir şekilde filizlenmesini ve güçlü bir yaprak yapısı oluşmasını sağladı. Son 3-4 yıldır bölgemizde ciddi bir kuraklık var. Bu yıl yağışların bol olmasını ve kuraklık stresinden uzak bir yıl geçirmeyi umuyoruz."

Üretici Mehmet Kayhan da yağışların tarlalara bereket kattığını dile getirdi. Sürdürülebilir üretimde suyun vazgeçilmez olduğunu söyleyen Kayhan, şöyle devam etti:

"Yağmur yağınca her şey güzel oluyor. Kanolaların gelişimi de çok iyi ilerliyor. Kanola bu yıl çok ekildi. Yüzde 30'dan fazla artış oldu. Kuraklığa bağlı ayçiçeğinden verim kaybı yaşayanlar kanolaya yöneldi. Kanola kışlık bitki ve o dönemde yağışlar iyi olduğu zaman verimi güzel oluyor."

Üretici Cem Yılmas ise yağışlarla birlikte kanola tarlalarının yeşerdiğini ve üreticilerin yüzünü güldürdüğünü kaydetti.