Adı açıklanmayan bir ABD’li yetkili, ABD ordusunun Umman Denizi açıklarında bir İran insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü açıkladı. Olay, bölgede artan gerilim ve tansiyonun yükseldiğine işaret ediyor.

İran İHA’sı ABD uçak gemisine yaklaşınca düşürüldü

Reuters’a göre, ABD ordusu, Umman Denizi’nde bulunan USS Abraham Lincoln uçak gemisinin yakınlarına yaklaşan ve tehdit oluşturduğu değerlendirilen İran’a ait bir Shahed-139 tipi İHA’yı, bir F-35 savaş uçağı ile düşürdü. Olayda gemiye ya da personele herhangi bir zarar gelmediği bildirildi.

Bölgede gerilim giderek yükseliyor

Bu gelişme, ABD ile İran arasında Orta Doğu’daki gerilim tırmanırken meydana geldi. Umman Denizi ve Hürmüz Boğazı gibi stratejik deniz yolları, uluslararası enerji nakliyesi için kritik öneme sahip bölgeler arasında yer alıyor. Böyle bir sahada gerçekleşen askeri hareketlilik, küresel jeopolitik riskleri artırıyor.