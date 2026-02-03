Son Mühür / Erkan Doğan - Konak CHP İlçe Danışma Kurulu toplantısında İlçe Delegesi Yiğit Demirli’nin CHP’li belediyelere yönelik eleştirel konuşması gündeme bomba gibi düştü. Konak Belediyesini de eleştiren Demirli, “Bir ton para verip belediyenin logosunu değiştirmek yerine yollarının yapılması daha öncelikli olmalıdır” dedi.

“Halk bize, ‘Siz daha belediyeleri yönetemiyorsunuz nasıl ülkeyi teslim edelim’ diyor”

Basına kapalı gerçekleşen Konak CHP İlçe Danışma Kurulu toplantısında İlçe Delegesi Yiğit Demirli’nin yaptığı konuşma İzmir siyaset gündemine bomba gibi düştü. Konak CHP İlçe Danışma Kurulu Kongre Üyesi Yiğit Demirli’ye ait olduğu belirtilen videoda yer alan açıklamalar, İzmir siyaset gündeminin en çok konuşulan konularından biri oldu. Demirli konuşmasında şunları söyledi, “Biz başarılı belediyecilik yapabiliryor muyuz? Halk bize, ‘Siz daha belediyeleri yönetemiyorsunuz nasıl ülkeyi teslim edelim’ diyorlar. Objektif olarak baktığımızda maalesef ki çok haklılar. Çünkü belediyelerimizden beklentilerimiz çok daha fazla. Mevcut Hükümetimizin silkinme politikamıza rağmen, konserler illa ki olacak ve bir takım kültürel faaliyetler illaki olmalıdır. Fakat bu kentin önem sırası öncelikli olmalıdır”

“Bi ton para verip belediyenin logosunu değiştirmek yerine yollarının yapılması daha öncelikli olmalı”

“Bi ton para verip belediyenin logosunu değiştirmek yerine yollarının yapılması daha öncelikli olmalıdır. İçimizde Konak’ın yollarından şikayet etmeyen var mı? Özel günlerde Alsancak’ın her sokağında tomar tomar para verilip konserler yapılacağına, Gültetepe’de çatlak, harabe evlerde oturan halk için Kentsel Dönüşüm veya Yerinde Dönüşüm başlanamaz mı? Konak için Türkiye’nin en büyük köyü diyorlar. Burası Danışma Kurulu, burada birbirimizi eleştireceğiz ki doğruyu bulalım.