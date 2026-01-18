Son Mühür- Kocaeli’nin Gebze ilçesinde faaliyet gösteren CAVO Otomotiv ile Birleşik Metal-İş Sendikası arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. Tarafların uzlaşmasıyla birlikte fabrikadaki ücret ve sosyal haklarda önemli artış sağlandı.

Toplu iş sözleşmesi imzalandı

CAVO Otomotiv ile sendika arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, yapılan son toplantının ardından anlaşmayla tamamlandı. Sözleşmenin detayları Birleşik Metal-İş Sendikası tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

En düşük maaş 95 bin liraya çıktı

Sendikadan yapılan açıklamaya göre fabrikada tüm ücretler ve sosyal haklar net olarak ödeniyor. Buna göre, ücret ve ikramiyelerle birlikte işçilerin maaşları 83 bin liraya ulaştı.

Her ay düzenli olarak ödenen diğer sosyal hakların eklenmesiyle birlikte ise en düşük net maaşın 95 bin lira olduğu bildirildi.

Ücretler ve sosyal haklar net ödeniyor

Açıklamada, çalışanların ücretlerinin yanı sıra ikramiye ve sosyal yardımlarının da eksiksiz ve düzenli şekilde yatırıldığı vurgulandı. Yeni sözleşmeyle birlikte çalışanların alım gücünün artırılmasının hedeflendiği belirtildi.

Anlaşma sonrası fabrikada halay

Toplu iş sözleşmesinde anlaşmaya varıldığı haberinin duyurulmasının ardından işçiler büyük sevinç yaşadı. Fabrika içinde bir araya gelen çalışanlar halay çekerek anlaşmayı kutladı.