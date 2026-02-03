Popstar yarışmasındaki jüri üyeliğiyle hafızalara kazınan ve son dönemde YouTube'daki başarılı içerikleriyle gündemden düşmeyen Armağan Çağlayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini uyardı. Geçtiğimiz hafta bir trafik kazası geçiren ünlü isim, aracını kaskonun yönlendirdiği servise bıraktıktan sadece iki gün sonra telefonunun çaldığını belirtti. Kendilerini 'sigorta şirketinin avukatı' olarak tanıtan şahısların, 'Hasarsızlık ve değer kaybı için dava açmak ister misiniz?' teklifiyle kendisine ulaştığını söyleyen Çağlayan, karşı tarafa güvenerek noterde vekalet verdiğini açıkladı.

GERÇEK AVUKAT ARAYINCA ORTAYA ÇIKTI

Olayın iç yüzü ise ertesi gün sigorta şirketinin gerçek avukatının aramasıyla ortaya çıktı. Çağlayan, vekalet verdiği 'Av. Ebrar Erkul' isimli şahsın sigorta şirketiyle hiçbir bağı olmadığını, amacın davayı kazanıp tazminat parasını alarak kayıplara karışmak olduğunu fark etti. Kendisi de hukukçu olan Çağlayan, bu tezgahın Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) üzerinden döndüğünü iddia etti. SBM'nin kaza yapan kişilerin iletişim bilgilerini bazı avukatlarla paylaştığını veya bu verilerin sızdırıldığını öne süren ünlü yapımcı, 'Kaza yaptığınızda bu isimdeki hukuk büroları sizi ararsa sakın vekalet vermeyin ve baroya şikayet edin' diyerek hayati bir uyarıda bulundu.

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN KİMDİR?

Yaşadığı bu olayla gündeme gelen Ali Armağan Çağlayan, 8 Nisan 1966 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Çocukluğu ve gençliği Hereke'de geçen 59 yaşındaki ünlü isim, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. Ardından Uluslararası İlişkiler bölümünde yüksek lisans yapan Çağlayan, avukatlık stajını Kocaeli Barosu'nda tamamlasa da kariyerini medya sektöründe şekillendirdi. Medyapım'da hazırlık elemanı olarak başladığı iş hayatında genel müdür yardımcılığına kadar yükseldi.

TELEVİZYON EFSANELERİNİN ARKASINDAKİ İSİM

Bülent Ersoy Show, Huysuz Show, Şans Kapıyı Çalınca ve Kim 500 Milyar İster gibi Türk televizyon tarihine damga vuran yapımların editöryal koordinatörlüğünü üstlenen Çağlayan, 2003 yılında Popstar yarışmasıyla kamera önüne geçerek tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline geldi. Radikal ve Posta gazetelerinde köşe yazarlığı ve röportajlar da yapan başarılı yapımcı, son yıllarda kurduğu '196Sekiz' adlı YouTube kanalıyla dijital medyada büyük bir başarı yakaladı. 2022 yılında akciğer kanseri teşhisi konulan ve gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuşan Armağan Çağlayan, yayın hayatına ve akademik kariyerine hız kesmeden devam ediyor.