Subay olmak isteyen on binlerce aday için kritik süreç yeniden başladı. Milli Savunma Üniversitesi başvuruları kaçıranlar için geç başvuru dönemi başladı. Peki MSÜ geç başvuru ekranına nereden erişim sağlanabilir? MSÜ başvuru ücreti nasıl ödenecek? İşte yanıtı...

GEÇ BAŞVURU EKRANI VE SON İŞLEM SAATİ

ÖSYM'nin yaptığı duyuruya göre 2026 MSÜ geç başvuru işlemleri 3 Şubat Salı günü başlayacak. Adaylar, Adaylar, TC kimlik numaraları ve şifreleri ile Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden sisteme giriş yaparak başvurularını tamamlayabilecek.

ÖDEMELERDE BANKA SEÇENEĞİ DEVRE DIŞI

Geç başvuru gününde en çok dikkat edilmesi gereken hususların başında ödeme yöntemleri geliyor. Sınav ücreti bu özel günde yüzde 50 artırımlı olarak tahsil edilecek. Adayların banka şubelerine gitmesi veya ATM kullanması ise sonuç vermeyecek çünkü geç başvuru ödemeleri bankalar üzerinden yapılmayacak. Ödemeler sadece ÖSYM'nin internet sitesindeki e-İŞLEMLER menüsünde yer alan ÖDEMELER alanından kredi kartı veya banka kartı ile yapılabilecek.

SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

Başvuru sürecini sorunsuz tamamlayan adaylar için geri sayım resmen başlamış olacak. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 1 Mart 2026 tarihinde Türkiye genelindeki sınav merkezlerinde uygulanacak. Bu sınavdan alınacak puanlar, adayların askeri öğrenci olma yolundaki ilk adımı oluşturacak ve sonraki aşama olan fiziki yeterlilik testleri ile mülakatlara katılım hakkını belirleyecek.