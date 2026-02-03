Son Mühür- Aziz Kocaoğlu döneminde adı CHP Buca Belediye Başkan adaylığı için gündeme gelen, 31 Mart seçimlerinde İYİ Parti Buca Meclis listesinin ilk sırasında aday olan Doç. Dr. Levent Köstem, uzun yıllar emek verdiği CHP'de Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya'nın görevden alınmasıyla ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

CHP Buca İlçe örgütünün Çağdaş Kaya'ya destek olan açıklamasındaki ''Emeği yok sayan yaklaşımlara karşı durduk'' ifadelerine göndermede bulunan Köstem,

''Yahu adama sorarlar, Çağdaş beyefendi SSK dökümünü bir açıkla da nerelerde emek verdiğini bir görelim diye seslendi.

Asıl suçlunun Çağdaş Kaya değil Deniz Yücel olduğunu savunan Köstem, Yücel'in iki dönemdir Buca'nın içine ettiğini öne sürdü.

Levent Köstem'in CHP Buca'da Çağdaş Kaya'nın görevden alınmasıyla ilgili değerlendirmesi şöyle...



Ne kadar üzüldüm, bilemezsiniz...



CHP Buca ilçe başkanı Çağdaş Kaya beyefendi ve etrafı istifa etmiş . Ne kadar üzüldüm bilemezsiniz. Çok değerli bir beyefendi adamdı. CHP çok şey kaybetti Buca'da . Mükemmel istifa metni yayınlamışlar!!!

CHP değerlerini bir ömür boyu savunmuş!!!!

Bu davayı kişisel hesapların değil halkın umudunun adresi filan filan…!!!!!!

Halkan kopuk yaklaşımlara karşı durduk breh breh breh ????!!!!

Liyakatın değil yakınlığın esas alındığı bir anlayışı kabul etmemiz mümkün değildir büyük büyük yazalım BREH BREH BREH.



İşte bu çok önemli...



Ama en önemlisi en çok beğendim lafta şu “ EMEĞİ YOK SAYAN YAKLAŞIMLARA KARŞI DURDUK. İşte bu çoook önemli .

Yahu adama sorarlar, Çağdaş beyefendi SSK dökümünü bir açıkla da nerelerde emek verdiğini bir görelim.

İlk ilçe başkanlığın bitince ikinci başkanlık dönemine kadar işçi olarak belediyede çalıştın mı çalışmadın mı?

İşçi kadrosundayken Erhan Kılıç beyefendinin Özel kalem müdürlüğünü fiilen yaptın mı yapmadın mı?



Ama bu vatandaş suçlu değil önce DENİZ YÜCEL denilen arkadaş suçlu, ki iki dönemdir Buca’nın içine etti.

Sonra bu arkadaşa güvenip atama yapan genel merkez suçludur.

İzmir diğer vekillerinin ne kadar suçlu olduklarını ağzıma bile almıyorum . Hayırlı traşlar …