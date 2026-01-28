Online alışveriş ve hızlı teslimat sektörünün öncüsü Getir, bu akşam saatlerinde teknik bir aksaklıkla gündeme geldi. Uygulama üzerinden sipariş vermek veya verdikleri siparişin durumunu kontrol etmek isteyen binlerce kullanıcı, platforma giriş yapamadı. Sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulan konular arasına giren erişim problemi sonrası gözler şirketten yapılacak resmi açıklamaya çevrildi.

GETİR ÇÖKTÜ MÜ, SORUN NE ZAMAN BAŞLADI?

Dijital platformlardaki kesintileri kamuoyuyla paylaşan DownDetector verilerine göre, Getir uygulamasına erişim sorunu akşam 19.00 sularında başladı. Kesintinin bölgesel mi yoksa genel mi olduğu henüz netleşmese de, şikayetlerin Türkiye'nin birçok farklı noktasından geldiği görüldü.

GETİR'DEN ERİŞİM SORUNUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Yaşanan kesinti sonrası kullanıcılar tepkilerini sosyal medya platformu X (Twitter) üzerinden dile getirdi. Getir'in resmi destek hesabı, sorunun genel bir çökme olup olmadığına dair henüz toplu bir basın açıklaması yapmadı.

Şirket, şikayetlerini ileten kullanıcılara 'Merhaba, yardımcı olabilmemiz için ad, soyad ve uygulamada kayıtlı telefon numaranızı DM yoluyla iletebilir misiniz?' şeklinde bireysel yanıtlar vererek sorunu çözümlemeye çalışıyor. Bu durum, teknik ekiplerin arka planda sorunu gidermek için müdahalede bulunduğu şeklinde yorumlandı.

'SİSTEM ÇÖKTÜ, MÜŞTERİLER BEKLİYOR'

﻿Erişim sorununun akşam yemeği saatlerine denk gelmesi mağduriyeti artırdı. Bir sosyal medya kullanıcısı 'Sistem çöktü müşteriler paket bekliyor' ifadeleriyle kurye ve müşteri arasındaki iletişimin koptuğuna dikkat çekerken, siparişi yolda kalan bir başka vatandaş ise 'Waffle'ımı verin' diyerek duruma tepki gösterdi. Sorunun ne zaman düzeleceğine dair henüz net bir saat verilmezken, kullanıcıların ara ara uygulamayı kontrol etmeleri öneriliyor.