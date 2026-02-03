Süper Lig devlerinden Galatasaray, transfer çalışmalarında rotayı gurbetçi yeteneklere çevirdi. Yaz dönemi için planlanan ancak süreç hızlandırılarak kış dönemine çekilen operasyonla, Borussia Mönchengladbach U19 takımının dikkat çeken ismi Can Armando Güner transfer edildi. Sarı-kırmızılı yönetimin, Alman kulübüyle 300 bin Euro bonservis bedeli ve 100 bin Euro başarı bonusu karşılığında el sıkıştığı, anlaşmada sonraki satıştan pay maddesinin bulunmadığı öğrenildi. Yarın kulübüyle vedalaşacak olan genç oyuncunun Perşembe günü İstanbul'a inmesi planlanıyor.

CAN ARMANDO GÜNER KİMDİR?

Futbolun yeni prensi olarak nitelendirilen Can Armando Güner, 2008 tarihinde Almanya'nın Krefeld kentinde dünyaya geldi. Henüz 18 yaşında olan genç yetenek, 1,78 metre boyunda ve sol ayağını etkili kullanmasıyla biliniyor. Babası Türk annesi ise Alman-Arjantin kökenli olan Can, bu sayede Türkiye, Almanya ve Arjantin milli takımlarında oynama hakkını elinde bulunduruyor.

Daha önce Almanya U16 ve U17 formalarını terleten oyuncu, son tercihini Arjantin'den yana kullanarak U17 Dünya Kupası kadrosunda yer almıştı.

SKORER KİMLİĞİ VE KARİYER YOLCULUĞU

Futbol kariyerine FC Traar ve Bayer Uerdingen altyapılarında başlayan Can Armando, yeteneğiyle kısa sürede dev kulüplerin radarını girdi. 2018 yılında Schalke 04 altyapısına geçen, 2019'da ise Borussia Mönchengladbach'a transfer olan oyuncu, burada gösterdiği gelişimle U19 seviyesine kadar yükseldi. Asıl mevkisi sağ kanat olmasına rağmen sol kanat ve forvet arkasında da görev yapabilen çok yönlü oyuncu, bu sezon Mönchengladbach U19 formasıyla çıktığı 14 maçta 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Kariyeri boyunca alt yaş gruplarında toplam 62 maça çıkan Güner, bu karşılaşmalarda 32 gol atıp 15 asist yaparak yüksek bir skor katkısı sağladı.