IUCN'nin Abu Dabi'deki Dünya Koruma Kongresi'nde güncellenen Kırmızı Listesi 172 bin 620 türü kapsıyor, 48 bin 646'sı tükenme tehlikesi altında. BirdLife International'ın çalışmasıyla 1360 kuş türü değerlendirildi, toplam 9 yılda 11 bin 185 tür tamamlandı. 164 tür "nesli tükenmiş", 5'i "doğal ortamında tükenmiş", 216'sı "kritik derecede tehdit altında", 372'si "tehdit altında", 668'i "hassas", 967'si "tehdit altında olmaya yakın", 8 bin 757'si "asgari endişe", 36'sı "durumu belirsiz". 2016'da yüzde 44 olan azalma oranı yüzde 61'e yükseldi. Tropikal orman kaybı Madagaskar, Batı Afrika ve Orta Amerika'da tehdit artırıyor.

Türkiye'de sulak alanlar kuruyor kuşlar tehdit altında

Şekercioğlu, küresel nedenleri tarımsal yoğunlaşma, ormancılık, iklim değişikliği ve avcılık olarak sıraladı, Türkiye'de 20. yüzyıldan beri 1,3 milyon hektar sulak alan kaybı yaşandığını, Kuyucuk Gölü, Tuz Gölü ve Akşehir Gölü'nün kuruduğunu, barajlaşma ve yetersiz korumanın hızlandırdığını söyledi. Habitat bozulması üreme başarısını düşürüyor, dikkuyruk, elmabaş patka, yaz ördeği ve kadife ördek gibi türler uzun dönemli düşüş gösteriyor. Göçmen türler zincirin zayıf halkası, büyük yırtıcılar ve akbabalar düşük üreme hızıyla hassas, küçük akbaba ve bozkır kartalı elektrik telleri, rüzgar santralleri ve zehirlenmeye karşı risk altında.

Şekercioğlu, kayıpların tohum yayılımı, tozlaşma, haşere kontrolü ve leş temizliğini azaltacağını, hastalık risklerini artıracağını, uzun vadede ekosistem dengesini bozacağını, özellikle orman ve çalılık ekosistemlerinde etkilerin belirgin olacağını kaydetti. Koruma için veri toplama, ulusal izleme programı, eKuşbank ve eBird entegrasyonu, kış sayımları önerdi. Sulak alan restorasyonu, havza su yönetimi, göç koridorları dikkati, elektrik hattı yalıtımı, ışık ve yapılaşma düzenlemesi şart. Odak türler sulak alan bağımlıları, göçmen yırtıcılar ve orman kuşları; alanlar Kars Kuyucuk Gölü, Iğdır Aras Nehri Kuş Cenneti, Hatay Belen Geçidi ve Tuz Gölü. KuzeyDoğa Derneği saha çalışmaları, veri toplama ve müdahalelerle katkı sağlıyor