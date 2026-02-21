Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir - Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, kuruluşunda yer aldığı Kozağaç Gençlik Derneği tarafından organize edilen sahur programına katıldı. Programa CHP Buca İlçe Başkanı Suat Bulut, Kozağaç Gençlik Derneği Başkanı ve Buca Belediyesi Meclis Üyesi Tolga Avcı, belediye meclis üyeleri ve parti yöneticileri de iştirak etti.

Kozağaç’ta samimi buluşma

Semt sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği programda Başkan Duman, dernek üyeleriyle aynı sofrada sahur yaptı. Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleşen buluşmada birlik ve beraberlik vurgusu öne çıktı.

“Bu evin çatısı altında omuz omuza”

Kozağaç Gençlik Derneği’nin kendisi için özel bir yeri olduğunu ifade eden Duman, bu çatı altında bir araya gelen isimlerin Buca’ya değer kattığını belirtti. Siyasetten iş dünyasına kadar farklı alanlarda emek veren Buca sevdalılarının aynı sofrada buluşmasının ilçenin en büyük kazancı olduğunu kaydetti.

Ramazan vurgusu

Sahur sofrasının bereketinin gönül birliğinden geldiğini dile getiren Duman, Ramazan ayının paylaşma, dayanışma ve kardeşlik duygularını güçlendirdiğini ifade etti. Programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Duman, Ramazan ayının hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.