Yağdı Ama Kurtarmadı! Tahtalı Barajı Kuruma Noktasından Sadece Yüzde 1’E Çıktı

İzmir’de uzun süredir etkisini sürdüren kuraklık ve azalan su kaynakları, barajlardaki içme suyu rezervlerini kritik düzeye indirdi. Yağışlı döneme kadar mevcut suyun korunması amacıyla 6 Ağustos’tan itibaren kent genelinde 5 saatlik planlı ve dönüşümlü su kesintileri uygulamaya alındı. Alınan önlemlere rağmen barajlardaki su seviyelerinde düşüş sürdü. Son günlerde etkili olan sağanak yağışlar, barajlara sınırlı da olsa katkı sağladı.

Tahtalı’da seviye yüzde 0,13’ten yüzde 1’e yükseldi

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre, Tahtalı Barajı’ndaki doluluk oranı 30 Aralık’ta yüzde 0,13 seviyesine kadar geriledi. Son yağışların ardından barajdaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 1 olarak ölçüldü. Geçen yıl aynı dönemde Tahtalı Barajı’ndaki doluluk oranı yüzde 12,39 olarak kayıtlara geçmişti.

Diğer barajlarda da tablo endişe verici

Kent genelindeki diğer barajlarda ölçülen doluluk oranları şöyle açıklandı: Güzelhisar Barajı yüzde 41,75, Ürkmez Barajı yüzde 7,33, Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı yüzde 4,81.

Balçova ve Gördes barajlarında ise yağışlara rağmen su seviyesinde kayda değer bir değişim olmadığı bildirildi.