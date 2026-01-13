Son Mühür / Erkan Doğan - İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi Sterilizasyon Ünitesinde uzun zamandır sorunlar yaşandığı belirtilirken, hastanedeki ameliyat setleri çevre hastanelere steril edilmesi için gönderildi. Bir hasta ünitedeki sorunlar nedeniyle babasının ameliyata alınmadığını belirterek şikayetçi oldu.

Hastanenin kalbi sterilizasyon ünitesinde neler oluyor?

Günde binlerce hastanın poliklinikte muayene olduğu, yüzlerce hastanın da ameliyat edildiği İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi Sterilizasyon Ünitesinde uzun zamandır sorunlar yaşandığı ifade edildi. Ameliyatlarda ve küçük cerrahi müdahalelerde kullanılan cerrahi setlerin steril edildiği hastanenin kalbi sayılabilecek ünitede bazı teknik sorunların yaşandığı öğrenildi. Bir eğitim ve araştırma hastanesinde üst düzey yöneticilik yapan bir kişi, “Sterilizasyon bir hastanenin kalbidir. Ameliyathanelerde, acil servislerde, küçük müdahale odalarında kullanılan cerrahi aletler, sterilizasyon ünitesinde yeniden kullanıma hazırlanır. Geçtiğimiz yıl Bayraklı Şehir Hastanesi Sterilizasyon Ünitesindeki sorunlar nedeniyle, ameliyat setleri, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İzmir Bozyaka Hastanesine gönderildi. Bu hastanelerdeki Sterilizasyon Ünitelerindeki steril edilen setler yeniden Bayraklı Şehir Hastanesi’ne gönderildi. Yeni kurulan bir hastanede, ameliyathaneler için hayati bir öneme sahip bir ünitede sorun yaşanması o zaman da çok şaşırmıştım” dedi.

Bayraklı Şehir Hastanesi’nde Sterilizasyon Ünitesindeki sorun nedeniyle ameliyat ertelendi

İzmir Bayraklı Şehir Hastanesinde Sterilizasyon Ünitesinde yaşanan bir arıza nedeniyle babasının ameliyatının ertelendiğini anlatan bir kadın, yaşadıklarını bir şikayet sitesinde de anlattı. Kadın açıklamasında, “İnsan hayatı bu kadar değersiz olamaz” derken, babasının üç hafta sonra yaşamını yitirdiğini, Bayraklı Şehir Hastanesi yöneticileri hakkında şikayetçi olacağını söyledi.