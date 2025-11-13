Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Çiftçiler Yağ Fabrikası’nda dün işçilerin çalıştığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldmişti. Patlamanın, fabrikanın yağ kazanlarından birinde yaşandığı öğrenildi. Olay anında fabrikanın farklı bölümlerinde de küçük çaplı hasar oluştuğu, işçilerin büyük panik yaşadığı bildirildi. Patlama sırasında 10 kişi yaralanmıştı.

Yaralıların durumu

Patlama sonrası bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan 8’i tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 2 kişinin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Yaralılardan hangilerinin ağır yaralı olduğuna dair yetkililer tarafından henüz detay verilmedi.

İnceleme başlatıldı

Afyonkarahisar itfaiye ve AFAD ekipleri, fabrikanın patlamasına ilişkin araştırmalarını sürdürüyor. Olayın kesin nedeni ve olası ihmallerin tespitine yönelik çalışmalar devam ediyor.