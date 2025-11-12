Afyonkarahisar Ülkü Ocakları İl Başkanı Mesut Çetinkaya, derneğin kendi binasına kavuşması amacıyla başlatılan kampanyanın devam ettiğini açıkladı.

Manevi ve milli merkez vurgusu

Çetinkaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Ülkü Ocakları’nın Türk gençliğinin manevi ve milli merkezi olduğunu belirterek, “Ülkücü ruhun yaşadığı ve yaşatıldığı bu merkez için tarihi bir adım atıyoruz. Amacımız, Ocak binamızın kalıcı bir mekâna kavuşmasını sağlamak” ifadelerini kullandı.

Kampanyanın hedefleri ve katılım çağrısı

Başkan, projenin finansmanının Kasım ayı sonuna kadar tamamlanması gerektiğini vurgulayarak, tüm üyeleri ve gönüldaşları destek olmaya davet etti. Çetinkaya, “Bu dava, bu çatı altında yetişen her gencin ve her gönüldaşın ortak sorumluluğudur. Gelin, hep birlikte bu merkezin temeline bir tuğla da biz koyalım. Bu ocağın geleceğine katkıda bulunarak bu yüce davanın yapı taşlarından biri olun” dedi.