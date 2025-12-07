Afyonkarahisar’ın Eşrefpaşa Mahallesi’nde meydana gelen trajik olayda, 16 yaşındaki Mustafa D., tren raylarından karşıya geçmeye çalıştığı sırada lokomotifin çarpması sonucu ağır yaralandı. Edinilen bilgilere göre genç, Afyonkarahisar’dan Sülün Tren İstasyonu’na doğru hareket eden lokomotifin geldiğini fark edemedi.

Ağır yaralanan genç hastaneye kaldırıldı

Çarpma sesini duyan çevredekiler durumu hemen 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, ağır yaralanan Mustafa D.’ye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye sevk etti. Ancak genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde geniş çaplı inceleme

Kazanın ardından polis ekipleri bölgede detaylı inceleme başlattı. Ray geçiş hattında olayın nasıl meydana geldiğine ilişkin güvenlik kameraları ve tanık beyanlarının değerlendirilmesi sürüyor.

Savcılık soruşturma başlattı

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı, genç yaşta yaşanan ölümle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Hem lokomotif sürücüsünün ifadesi alınırken hem de olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalar devam ediyor.