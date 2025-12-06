Afyonkarahisar’ın Çay ilçesine bağlı Koçerli köyünde, bir şahsın karısına şiddet uyguladığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüler, yaşanan dehşet anlarını saniye saniye kaydetti.

Öfke Kontrolünü Kaybetti

İddiaya göre G.K., geçimsizlik ve şiddet nedeniyle evini terk eden karısı C.K.’yi, köyde yaşayan kız kardeşinin evinde buldu. Tartışmanın ardından G.K., eline geçen sopayla karısını darp etmeye başladı. C.K., kovadaki suyu üzerine dökerek kurtulmaya çalıştı, ancak G.K.’nın öfkesi dinmedi.

Kadın Taş ve Bağırarak Yardım Aradı

Sopa darbeleri sonrası yere düşen C.K., taş alarak kendini savunmaya çalıştı. Ancak G.K., taşı elinden alıp sopayla tekrar vurdu ve karısını tekmelemeye devam etti. O anlarda G.K.’nın “Hadi karakola git” diye bağırması dikkat çekti.

Jandarma Müdahalesi ve Soruşturma

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, tarafları gözaltına aldı ve ifadelerinin ardından serbest bıraktı. Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.