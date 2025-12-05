Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesi Karacalar Kavşağı’nda sabah erken saatlerde meydana gelen zincirleme trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Öğrenci servisi, tır ve hafif ticari aracın karıştığı kazada toplam 20 kişi yaralandı. Yaralılardan 5’inin ayakta tedavi edildiği, diğerlerinin ise hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Facianın eşiğinden dönüldü

Görüntülerde kırmızı ışıkta bekleyen öğrenci servisine, arkadan gelen tırın hızla çarptığı anlar açık şekilde görülüyor. Çarpmanın etkisiyle savrulan servis aracının, önündeki hafif ticari araca vurduğu tespit edildi. Kayıtlarda kazanın saniyeler içinde zincirleme bir hal aldığı, olayın çok daha ağır sonuçlara yol açabileceği anlaşılıyor.

Soruşturma devam ediyor

Kazaya ilişkin jandarma ekiplerinin incelemeleri sürüyor. Olayın oluş şekli, araçların hız durumu ve sürücülerin ifadeleri doğrultusunda soruşturmanın genişletildiği belirtildi.