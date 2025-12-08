Yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar’da da havaların soğumasıyla birlikte balık tezgahlarına olan ilgi artış gösterdi. Özellikle hamsi, vatandaşların en çok tercih ettiği balık türü olarak öne çıkıyor.

Şuhut’ta hamsi bereketi

Şuhut ilçesindeki kapalı pazarda taze hamsi tezgahlarda yerini aldı. Balıkseverler, taze hamsiye yoğun ilgi gösterirken fiyatlar kilogram başına 150 ile 300 TL arasında değişiyor. Pazar esnafı, Karadeniz’den gelen hamsinin bölgede büyük rağbet gördüğünü belirtti.

Satıcılar tüketimi teşvik ediyor

Balık satıcıları, hamsinin lezzeti ve besin değeri açısından önemli bir seçenek olduğunu vurgulayarak vatandaşları balık tüketimini artırmaya davet etti. Havaların soğumasıyla birlikte pazarda sunulan balık çeşitlerinin de arttığı kaydedildi.

Hafta sonları hamsi tüketimi yoğun

Şuhut kapalı pazarında taze balık satışlarının haftanın belirli günlerinde sürdüğü, özellikle hafta sonları yoğun talep nedeniyle hamsinin kısa sürede tükendiği bildirildi. Vatandaşların erken saatlerde pazarın yolunu tuttuğu ifade edildi.