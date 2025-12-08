Yeşilay Afyonkarahisar Şubesi Kadın Komisyonu, Afyonkarahisar Adliyesi’nde bulunan çocuk bekleme ve oyun odasında 3–17 yaş grubuna hitap eden özel bir kütüphane oluşturdu. Çocukların adliye süreçlerinde daha güvenli, sakin ve destekleyici bir ortamda vakit geçirebilmesi amacıyla hazırlanan kütüphane, geniş yaş aralığına uygun kitaplarla donatıldı.

“Bağımlılıkla mücadele ortak sorumluluk”

Yeşilay Afyonkarahisar Şube Başkanı Arif Kavas, bağımlılıkla mücadelenin toplumun her kesimine görev düşüren bir süreç olduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu: “Çocuklarımızı her türlü bağımlılık riskinden korumak ve onlara sağlıklı yaşam bilinci kazandırmak en öncelikli görevimizdir. Bu proje, hem koruyucu farkındalığı artırmak hem de çocuklara güvenli bir ortam sunmak adına önemli bir adımdır.”

Çocukların kendilerini güvende hissetmelerine katkı sağlayacak

Kavas, projenin çocukların adliye bekleme sürecinde kendilerini daha güvende, değerli ve desteklenmiş hissetmelerine katkı sağlayacağını ifade ederek Yeşilay’ın toplumsal farkındalık misyonunu güçlendiren bu adımın önemine dikkat çekti.